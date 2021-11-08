COVID-вакцинация: в Минздраве утвердили справку для тех, у кого есть противопоказания

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Среди медицинских документов появилась справка для тех, кто имеет противопоказания для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Украине уже утверждена форма соответствующей справки. Такой документ получат те, у кого есть медицинские противопоказания для прививки. Такие противопоказания бывают постоянными, то есть человеку нельзя вакцинироваться, или временными на определенный период времени.

Приказ Минздрава от 2 ноября утвердил форму № 028-1/о "Вывод врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", в которой есть две страницы.



Справку выдает семейный врач, заполняя и ставя печать. В справке врач пишет срок действия временных противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

В перечне противопоказаний определены 10 временных противопоказаний к вакцинации и шесть постоянных. В перечне указано, когда нужно делать вакцинацию с предосторожностью и когда нельзя колоть мРНК вакцины. Просмотреть противопоказания можно по ссылке.



Если у человека есть анафилаксия, то есть аллергическая реакция после первой дозы вакцины, то в Минздраве рекомендуют прививаться другими вакцинами.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, что нужно для вакцинации подростков и как она происходит. Две недели назад в Украине разрешили вакцинировать детей от 12 до 17 лет. Дети должны прийти в медучреждение с родителями и принести определенные медицинские документы, а затем пройти поверхностный осмотр.

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