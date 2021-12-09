Влияние COVID-19 на детей: какие симптомы наблюдаются чаще всего

Через месяц после того, как сын Сары Эран поправился от легкого случая COVID-19, Сара Биттан отвезла трехлетнего ребенка в отделение неотложной помощи. У него была высокая температура, сыпь, глаза и нижняя часть тела были опухшие и красные, болел живот и мальчик плакал от боли. Об этом сообщает Reuters.

Эран, 3-летний израильский мальчик, страдавший PIMS, редкого последствия коронавирусной болезни (COVID-19) - Reuters

В конце концов, был поставлен диагноз редкий мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C), также известный как PIMS.

Через два года после пандемии COVID-19 врачи всего мира начинают все больше узнавать, как болезнь влияет на детей.

В то время как случаи тяжелых заболеваний и смерти остаются гораздо более редкими среди детей, чем среди взрослых, десятки тысяч детей все же борются с его последствиями. Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) называют COVID-19 одной из 10 основных причин смерти детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Все большее количество стран делают вакцины против COVID-19 детям младшего возраста. Европейский Союз начнет кампанию по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет на следующей неделе, в то время как подобная кампания вакцинации в США, которая началась в ноябре, похоже, теряет обороты.

Врачи надеются, что полученные знания не только улучшат лечение, но и помогут родителям понять риски COVID-19, когда они рассматривают вакцинацию своих детей.

PIMS, обычно возникающий через несколько недель после заражения коронавирусом, появляется из-за того, что иммунная система внезапно перегружается, вызывая воспаление в сердце, легких, почках, мозге и органах желудочно-кишечного тракта. Пораженные дети могут находиться в больнице до двух недель, некоторые нуждаются в интенсивном лечении.

Шестимесячная оценка Мошал, эксперта по детским инфекционным болезням в лондонской больнице, и ее коллег, опубликованная в Lancet, показала, что повреждения органов редки у детей, которые были госпитализированы с PIMS. Длительные симптомы, включая умственную усталость и физическую слабость, часто сохранялись, но со временем исчезали.

"Они устают быстрее. Таким образом, это влияет на школьную работу, поскольку они могут сосредоточиться только на короткое время", – сказала Мошал.

По словам Ашкенази-Хоффнунг, такие простые действия, как подъем по лестнице, бег за автобусом или просто стояние или ходьба, невыносимы. У некоторых детей появились симптомы, похожие на астму, или потерю слуха, а некоторые ходившие малыши вернулись к ползанию, потому что они были очень уставшие и у них болели ноги.

Большинство детей со временем выздоравливают, по ее словам, с помощью физиотерапии и лекарства. Около 20% все еще страдают.

Как сообщали ранее "Комментарии", данные показывают, что предоставление неотложной помощи в связи с попытками самоубийства среди девушек-подростков выросло на 51% во время COVID-19.

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