Владельцы Android получили возможность протестировать цифровые COVID сертификаты

Портал "Дія", фото из открытых источников

В Украине запущено бета-тестирование COVID сертификатов для устройств на базе платформы Android. Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Бета-тест ковидных сертификатов в приложении "Дія" на iOS стартовал еще в июле, в то время, как в случае с Android промедление было обусловлено детальной регламентацией требований по доступу к информации, связанной с COVID, со стороны Google. После выполнения требований системы, 17 августа бета-тестирование стартовало на Android.

"Мы постепенно начинаем посылать письма со ссылкой на инструкцию и приложение на email тем, кто зарегистрировался на тест для Android. Напомню, что протестировать COVID сертификаты в " Дій " могут украинцы, которые уже прошли полный курс вакцинации от коронавирусной болезни на территории Украины", — отметил Михаил Федоров.

Также министр цифровой трансформации сообщил, что Украина подключена к продуктовой инфраструктуре COVID сертификатов Евросоюза. Это значит, что данный электронный документ будет иметь правовую силу при путешествиях в страны ЕС.

Ранее "Комментарии" сообщали, что после вспышки по всему миру нового штамма коронавируса "Дельта" Украина изменила правила въезда в страну для лиц, въезжающих из Индии и России. Данные правила действуют не только при пересечении государственной границы, но и при прохождении контрольных пунктов въезда-выезда на линиях разграничения с Крымом и временно-оккупированным Донбассом.

Напомним, что в День государственного флага и в День Независимости Украины пункты вакцинации от коронавируса работать не будут.

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