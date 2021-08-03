Самоизоляция и приложение "Дома": как в Украине меняются правила пересечения границы и контрольных пунктов

В Украине изменились правила пересечения границы в связи со вспышкой заболеваемости из-за нового штамма коронавируса "Дельта" в мире. Поэтому ужесточат ограничения для лиц, которые приезжают из России и Индии.



Ограничения во время пересечения границ Украины. Фото из открытых источников

Об изменениях в правилах въезда в Украину сообщают в пресс-службе Кабинета Министров Украины. Постановление Кабмина от 28 июля 2021 № 787 вступает в силу с 5 августа.

Документ предусматривает определенные ограничения для тех, кто пересекает границу. Такое решение приняли, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в Украине. Ограничения касаются как граждан Украины, так и иностранцев, пересекающих границу, контрольные пункты на востоке и административных границы с Крымом.



Иностранцы при пересечении границы Украины должны предоставить полис (свидетельство, сертификат) страхование от COVID-19, которое будет действовать все время, пока они будут находиться на территории страны.

К полису надо добавить ПЦР-тест с отрицательным результатом или экспресс-тестирование на COVID-19. Тесты должны быть проведены не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Также иностранцы могут вместо тестов предоставить подтверждение полного курса вакцинации. Впрочем, использованные вакцины должны быть из перечня разрешенных ВОЗ или такие, которые признаются Украиной.

Несмотря на тесты, все лица, которые въезжают в Украину, должны пройти самоизоляцию. Исключение — те, кто вакцинировался..

Самоизолироваться не будут дети и подростки до 18 лет; украинцы, въехавшие до 4 августа; члены делегаций и работники международных организаций; дипломаты и консулы; представители международных миссий и организаций; военные из государств, являющихся членами НАТО.

Также не требуется самоизоляция абитуриентам, студентам и их родителям или опекунам. Не обязаны оставаться дома в самоизоляции и водители грузовиков и автобусов, экипажи поездов, судов и самолетов международного сообщения.

Украинцам, чтобы не самоизолироваться, следует получить хотя бы одну дозу вакцины, которую разрешено использовать в чрезвычайных ситуациях.



Без установленного приложения "Дома" ни украинцы, ни иностранцы, которые подлежат самоизоляции, не смогут пересечь границу. Поэтому всем, кто захочет приехать в Украину, придется устанавливать этот сервис на смартфоны. Наличие сервиса будут проверять пограничники.



Для граждан, приезжающих из временно оккупированных территорий самоизоляция отменяется, если они прибыли с приглашением на вакцинацию. Кроме того, не проходить самоизоляцию имеют право: вакцинированные, дети и несовершеннолетние, поступающие и студенты, а также их родители или опекуны.



К тому же те, кто приехал из России, Индии и находился там больше недели, должны обязательно пройти самоизоляцию, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста после въезда. Иностранцы и граждане, прибывшие из других стран, смогут выйти из самоизоляции после пересечения границы, если тесты будут отрицательными. Норма распространяется и на тех, кто приехал с временно оккупированных территорий. Украинцы, прибывшие из Донбасса, Луганской области, Крыма смогут пройти экспресс-тест на коронавирус.

Десять дней самоизоляции следует отсчитывать спустя 72 часа с момента въезда, то есть получается 13 дней. А вот после въезда из Индии и России самоизолироваться следует на 14 дней с момента въезда.

Как ранее писал портал "Комментарии", новый штамм коронавируса может стать устойчивым к вакцинам.

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