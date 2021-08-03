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Британские ученые заговорили об опасности нового штамма коронавируса: может стать устойчивым к вакцинам

Штамм "Дельта" может оказаться более опасным, чем человечество надеялось

сегодня, 13:55
Автор:

Хмільовська Інна

Группа британских ученых "почти уверены", что в будущем появится новый штамм коронавируса Covid-19 (SARS-Cov-2), что сделает имеющиеся вакцины неэффективными. Исследование о сценарии долгосрочной эволюции SARS-CoV-2 опубликовано на правительственном сайте Великобритании.

Британские ученые заговорили об опасности нового штамма коронавируса: может стать устойчивым к вакцинам

Новий штам коронавірусу, фото из свободных источников

Исследование не прошло проверку другими экспертами и имеет лишь теоретический прогностический характер, а также не содержит подтверждение, что такой штамм уже существует, отмечает CNN.

Авторы прогноза считают, что полное искоренение коронавируса является "маловероятным", и они верят, что будут появляться новые штаммы, один из которых в конце концов станет устойчивым к вакцинам.

Во всем мире циркулируют различные штаммы Covid. Один из них, известный как "Дельта" или B.1.617.2, быстро распространяется во многих странах, а в Великобритании он уже стал господствующим.

Великобритания классифицирует "Дельта" как "штамм, вызывает беспокойство". За ним пристально следят работники здравоохранения.

Некоторые возможные штаммы вируса, которые вызывают беспокойство:

"Альфа" (B.1.1.7), впервые обнаружили в Великобритании, распространился уже на более чем 50 стран;

— "Бета" (B.1.351), впервые обнаружили в Южной Африке, распространился как минимум на 20 других стран;

— "Гамма" (P.1), впервые обнаружили в Бразилии, распространился более чем в 10 других странах.

Вирусы постоянно мутируют, большинство изменений несущественны. Некоторые даже вредят вирусу. Но другие могут сделать болезнь более заразной или опасной — и эти мутации, как правило, преобладают. И никто точно не может утверждать, что "Дельта" вызывает более серьезные заболевания у подавляющего большинства людей.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине отменили запись на вакцинацию через приложение Действие: что об этом известно.




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Источник: https://www.gov.uk/government/publications/long-term-evolution-of-sars-cov-2-26-july-2021
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