Важное заявление от ВОЗ: оспа обезьян объявлена глобальной угрозой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала оспу обезьян глобальной угрозой здоровью населения. Ранее Африканские центры контроля и профилактики заболеваний классифицировали болезнь как угрозу для африканского континента.



Оспа обезьян стала глобальной угрозой. Фото из открытых источников

14 августа состоялось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по обезьяньей оспе. Эксперты пришли к выводу, что текущая ситуация в Африке требует наивысшего уровня предупреждения об оспе обезьян на международном уровне.

В настоящее время вирус обезьяньей оспы в основном активен в Демократической Республике Конго. По данным ВОЗ в этой африканской стране с начала года было инфицировано более 14 тыс. человек из них 450 с летальным исходом от оспы обезьян. Это заболевание наблюдается в ДРК с 1970 года, но в последние годы происходит постепенный рост случаев. Текущая вспышка вызвана вирусом под названием clade 1b, который очень заразен при тесном контакте, особенно среди детей.

За последний месяц в 12 странах рядом с ДРК были зарегистрированы дополнительные случаи оспы обезьян. Неделю назад Африканские центры контроля и профилактики заболеваний предупредили, что скорость распространения болезни вызывает тревогу. По их словам, с начала года в Африке рост инфицирования оспой обезьян составляет 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор центров ВОЗ В Африке Жан Касея считает, что болезнь может выйти из-под контроля, поэтому нужно немедленно принимать сдерживающие меры.

"Это заявление не чистая формальность. Это четкий призыв к действию. Это признание того, что мы больше не можем позволить себе реагировать. Мы должны быть проактивными и агрессивными в наших усилиях, чтобы сдержать и ликвидировать эту угрозу", — заявил Касея.

Оспа обезьян – это зоонозное инфекционное заболевание вызванное вирусом. Вирус передается при тесном контакте. Обезьяна оспа характеризуется гриппоподобными симптомами, такими как лихорадка, головная боль, тошнота, потеря аппетита, кашель и боли в мышцах. Также возникают заполненные гноем кожные образования, что затрудняет ее отличить от ветряной оспы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 странах, где коронавирус убил больше всего людей.

Также "Комментарии" писали, что в Украине увеличилось количество инфицированных коронавирусом. В Минздраве ответили, планируют ли вводить карантин.