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Главная Новости Общество медицина Вакцинация от COVID-19 в Украине: смогут ли люди сами выбрать для себя вакцину
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Вакцинация от COVID-19 в Украине: смогут ли люди сами выбрать для себя вакцину

Уже через неделю стартует первый этап вакцинации в Украине

сегодня, 13:55
Автор:

Мокрик Анастасия

Вскоре в Украине стартует вакцинация от коронавируса. Однако украинцев очень беспокоит вопрос  о том, будут ли  у них возможность самим выбрать для себя вакцину или же  такого выбора им не предоставят. Подробнее об этом рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: смогут ли люди сами выбрать для себя вакцину

Украинцы не смогут сами себе выбрать вакцину - фото: из открытых источников

По словам Кузина, скорее всего, у всех, кто будет вакцинироваться, не будет возможности самостоятельно выбрать ту или иную вакцину. Это напрямую связано с тем, что когда вакцина приходит в страну, составляется перечень группы риска, которая в первую очередь должна пройти вакцинацию. Для всей этой группы людей будет использована одна и та же вакцина. Поэтому, выбрать не сможет никто.  

Также Игорь Кузин сообщил о том, что в Украину ожидается поставка от 2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Таким образом, те группы людей, которые подпадут под эту вакцину, смогут получить только её. Всего в Украину завезут вакцины от 4 разных компаний кампаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Первыми в очереди на вакцинацию стоят медработник стационаров COVID-19, а также медики из мобильных бригад, которые будут вакцинировать людей. Вместе с ними в первую очередь будут вакцинироваться и военные из зоны ООС.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Всемирная организация здравоохранения опровергла теорию об искусственной разработке коронавируса в лаборатории в Китае, а также о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали, будут ли прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca. Насчет этой вакцины есть некоторые сомнения. 



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/7857-vakcinaciya-ot-covid-19-v-minzdrave-obyasnili-mozhno-li-vybrat-vakcinu
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