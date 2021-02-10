Вакцинация от COVID-19 в Украине: смогут ли люди сами выбрать для себя вакцину

Вскоре в Украине стартует вакцинация от коронавируса. Однако украинцев очень беспокоит вопрос о том, будут ли у них возможность самим выбрать для себя вакцину или же такого выбора им не предоставят. Подробнее об этом рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Украинцы не смогут сами себе выбрать вакцину - фото: из открытых источников

По словам Кузина, скорее всего, у всех, кто будет вакцинироваться, не будет возможности самостоятельно выбрать ту или иную вакцину. Это напрямую связано с тем, что когда вакцина приходит в страну, составляется перечень группы риска, которая в первую очередь должна пройти вакцинацию. Для всей этой группы людей будет использована одна и та же вакцина. Поэтому, выбрать не сможет никто.

Также Игорь Кузин сообщил о том, что в Украину ожидается поставка от 2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Таким образом, те группы людей, которые подпадут под эту вакцину, смогут получить только её. Всего в Украину завезут вакцины от 4 разных компаний кампаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Первыми в очереди на вакцинацию стоят медработник стационаров COVID-19, а также медики из мобильных бригад, которые будут вакцинировать людей. Вместе с ними в первую очередь будут вакцинироваться и военные из зоны ООС.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Всемирная организация здравоохранения опровергла теорию об искусственной разработке коронавируса в лаборатории в Китае, а также о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали, будут ли прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca. Насчет этой вакцины есть некоторые сомнения.

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