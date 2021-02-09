ВОЗ опровергла теорию об искусственной разработке коронавируса в лаборатории в Китае

Всемирная организация здравоохранения опровергла возможность появления коронавируса из-за утечки из лаборатории в Китае, сообщает Bloomberg.

Питер Бен Эмбарек отрицает искусственное происхождение ковид. Фото: открытые источники

Организация провела расследование, в результате которого был сделан вывод о подтверждении начальной версии происхождения вируса.

Скорее всего, люди заразились ковидом через животных-носителей или замороженные продукты дикой природы.

Официальный представитель ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что нет необходимости в дальнейшем изучении теории утечки из лаборатории, ведь она не жизнеспособна.

"Эта теория — манипуляции от бывшего президента США Дональда Трампа и подобных ему", — заявил Эмбарек.

Представитель ВОЗ утверждает, что вирус мог быть занесен через "мокрый рынок" в Ухане от инфицированного человека или продукта, который там продавался, поскольку именно оттуда происходит информация о первом инфицированном "ковидом".

"Среди наиболее вероятных продуктов — замороженные дикие животные. Некоторые из этих видов известны своей уязвимостью к вирусам", — говорит Питер Эмбарек.

Проведенное расследование стало результатом нескольких месяцев скандала с Китаем, который был возмущен теорией об утечке из лаборатории. Он отказывался от сотрудничества с расследованием, одновременно тиражируя версию о том, что вирус появился не в самом Китае, а был занесен извне. Стоит отметить, что результаты расследования ВОЗ подтверждают эту китайскую версию.

Команда также смогла изучить десятки тысяч проб пациентов из Уханя, взятых в течение 2019 года. Ни одного доказательства вспышки эпидемии в стране до декабря 2019 года обнаружено не было.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во время форума "Украина 30. Коронавирус" премьер-министр рассказал о том, что в Украине ожидается появление новых штаммов коронавируса, однако, система здравоохранения готова бороться с этими вызовами.







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