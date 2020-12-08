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Главная Новости Общество медицина Вакцинация началась: кто стал первым человеком в мире, которому ввели вакцину
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Вакцинация началась: кто стал первым человеком в мире, которому ввели вакцину

Пожилой женщине сделали лучший подарок на ее день рождения

сегодня, 13:44
Автор:

Любовь Блажко

Великобритания уже начала процесс прививки вакциной Pfizer-BioNTech от COVID-19. И первым человеком в мире, которому ввели новую вакцину, стала 90-летняя британка Маргарет Кинан. Об этом пишет Mirror Online. 

Вакцинация началась: кто стал первым человеком в мире, которому ввели вакцину

90-летняя британка Маргарет Кинан. Фото: mirror.co.uk

Так, известно, что пожилая женщина проживает в графстве Уэст-Мидленс. Ей сделали прививку в 6.30 утра по местному времени. Вторую дозу вакцины необходимо будет повторно ввести через 21 день. Делали эту процедуру в университетской больнице Ковентри.

После того как процедура была закончена, Маргарет поделилась, что чувствует себя нормально, также она посоветовала всем сделать прививку от COVID-19, не боясь этого. Стоит отметить, что на следующей неделе женщина отмечает свой день рождения – ей исполнится 91. Она добавила, что лучшего подарка нельзя было и придумать, поэтому она счастлива, что получила такой шанс первой. 

"Я чувствую такую привилегию — быть первым человеком, привитым от коронавируса. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать. Поскольку это означает, что я наконец могу проводить время с семьей и друзьями в новом году, поскольку я больше года была совершенно одна", — призналась Маргарет Кинан. 

Великобритания первой одобрила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. В вакцинации примут участие прежде всего люди из групп риска: работники и жители домов престарелых и люди, которым больше 80. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, может ли вакцина от COVID-19 влиять на генетический код человека. Вакцина от COVID-19 разрабатывается, как РНК-вакцина. Она необходима для того, чтобы стимулировать иммунную реакцию организма и выработку антител, плюс, связывать патоген. Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий в своем интервью. 


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/breaking-brit-grandma-90-becomes-23131603
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