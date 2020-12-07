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Может ли вакцина от COVID-19 влиять на генетический код человека: ответ врача

Этот вопрос еще требует детального изучения

сегодня, 14:28
Автор:

Любовь Блажко

Вакцина от COVID-19 разрабатывается, как РНК-вакцина. Она необходима для того, чтобы стимулировать иммунную реакцию организма и выработку антител, плюс, связывать патоген. Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий в своем интервью для ТСН.ua.

Может ли вакцина от COVID-19 влиять на генетический код человека: ответ врача

Может ли вакцина от COVID-19 влиять на генетический код человека. Фото: tsn.ua

Специалист объяснил, сможет ли новый препарат влиять на генетический код человека. Возникновение побочных эффектов от вакцины не исключается, но они обязательно должны быть описаны в инструкции к ней. К тому же, в будущем понадобится провести еще не одно детальное исследование, поскольку количество пациентов в разы увеличится, а значит появится больше замечаний относительно вероятности побочных действий. 

Также Жиравецкий добавил, что на данный момент трудно делать какие-либо выводы об эффективности такой вакцины. 

"Проблема с РНК-вакциной в том, что трудно гарантировать ее ефективность. Потому что, например, гепатит С — это РНК-вирус и от него вакцины пока нет. Не придумали вакцины от этого вируса. Здесь есть свои нюансы, но я думаю, лучше, если бы комментарии давали сами производители вакцины, если бы они не были ангажированы. Было бы интересно услышать их мнение", — подытожил эксперт.  
Как сообщало издание "Комментарии", иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи. Если так произошло, что больной коронавирусом человек должен жить в одном доме с остальными членами семьи, то вовсе не обязательно они будут подвергаться опасности. Необходимо только запомнить несколько ключевых правил, которые снизят риски заражения. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в своем интервью. 


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/chi-mozhe-vakcina-vid-koronavirusu-vplivati-na-genetichniy-kod-lyudini-poyasnennya-likarya-1681630.html
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