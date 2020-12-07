Может ли вакцина от COVID-19 влиять на генетический код человека: ответ врача

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Любовь Блажко
Вакцина от COVID-19 разрабатывается, как РНК-вакцина. Она необходима для того, чтобы стимулировать иммунную реакцию организма и выработку антител, плюс, связывать патоген. Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий в своем интервью для ТСН.ua.
Может ли вакцина от COVID-19 влиять на генетический код человека. Фото: tsn.ua
Специалист объяснил, сможет ли новый препарат влиять на генетический код человека. Возникновение побочных эффектов от вакцины не исключается, но они обязательно должны быть описаны в инструкции к ней. К тому же, в будущем понадобится провести еще не одно детальное исследование, поскольку количество пациентов в разы увеличится, а значит появится больше замечаний относительно вероятности побочных действий.
Также Жиравецкий добавил, что на данный момент трудно делать какие-либо выводы об эффективности такой вакцины.
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