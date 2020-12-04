Иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи

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Любовь Блажко
Если так произошло, что больной коронавирусом человек должен жить в одном доме с остальными членами семьи, то вовсе необязательно они будут подвергаться опасности. Необходимо только запомнить несколько ключевых правил, которые снизят риски заражения. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в своем интервью на радио Sputnik.
Как избежать заражения COVID-19 внутри семьи. Фото: unsplash. Arturo Ray
Заболевший член семьи должен жить в отдельной комнате, питаться из отдельной посуды, часто мыть руки и не забывать о ношении маски. Что касается остальных зон в доме или квартире, то находиться в них он может, но когда здоровые члены семьи "разбежались по углам". А общие места необходимо постоянно дезинфицировать.
И даже в том случае, если инфицирования избежать не удалось, не спешите поддаваться панике. Ведь все зависит от реакции иммунитета. Когда произошло заражение, то иммунная система сразу "включается" и не появляется абсолютно никаких симптомов.
Симптомы коронавируса начинают проявляться тогда, когда защитные функции организма перестают справляться с вирусом. На ухудшение иммунитета может повлиять хронический стресс, отравление, алкоголь, переохлаждение.
Но из тех людей, которые заразились COVID-19, болеет небольшая часть – соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50, резюмировал Владимир Болибок.
Как сообщало издание "Комментарии", сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу. Специалисты из Японии провели новое исследование, в ходе которого выяснили, что в организме людей, переболевших коронавирусом, антитела сохраняются на протяжении шести месяцев.
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