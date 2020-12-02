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Главная Новости Общество медицина Ученые выяснили, сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу
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Ученые выяснили, сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу

Антитела – это белок, который вырабатывается в организме после инфекции

сегодня, 13:42
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Японии провели новое исследование, в ходе которого выяснили, что в организме людей,  переболевших коронавирусом, антитела сохраняются на протяжении шести месяцев. 

Ученые выяснили, сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу

Фото: unsplash. Кейт Трифо

Результаты нового исследования опубликованы в издании NHK. Известно, что для проведения эксперимента ученые из университета Йокогамы (а также других учреждений) пригласили 376 добровольцев. Это были люди возрастом от 20 до 70 лет, которые заразились COVID-19 в период с февраля по май этого года. 

Эксперты взяли анализы образцов крови через полгода после заражения. Они показали, что у 97 процентов людей остались в организме антитела с бессимптомными или легкими симптомами. А у 100 процентов – с умеренными или серьезными симптомами. 

Из этого следует вывод, что люди с антителами на протяжении шести месяцев имеют самые низкие шансы повторно заразиться коронавирусом. 

Эксперты подытожили, что данное открытие является очень важным, поскольку поможет ускорить процесс разработки вакцины. Но они подчеркивают, что эти результаты далеко не окончательны, поэтому в будущем может понадобиться еще несколько исследований. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, врач назвала причину стремительного распространения COVID-19 в Украине. Стремительное распространение вируса объясняется тем, что отсутствует необходимый контроль за режимом самоизоляции. На данном этапе в нашей стране отсутствует механизм, который должен это контролировать. Об этом заявила врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан в своем интервью.



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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20201202_09/
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