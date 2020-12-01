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Любовь Блажко
Стремительное распространение вируса объясняется тем, что отсутствует необходимый контроль за режимом самоизоляции. Об этом заявила врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан в своем интервью для OBOZREVATEL.
Врач назвала причину стремительного распространения COVID-19 в Украине. Фото: unsplash
Так, специалист поделилась, что на данном этапе в нашей стране отсутствует механизм, который должен это контролировать. Семейный врач несет ответственность только за очаг заболевания внутри отдельной семьи, а за другими очагами заражения никто не следит, объяснила эксперт.
Врач-инфекционист уверена в том, что наибольшую опасность с точки зрения распространения коронавируса представляют офисы, которыми "никто не занимается".
Когда человек приходит на работу, то он пользуется той же лестницей и лифтом, что и все остальные сотрудники. Это приводит к тому, что риск заражения с каждым днем только увеличивается. Тем более, что большинство современных офисов размещают своих сотрудников в формате open space.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, инфекционист назвал главное условие успеха локдауна. Эксперт рассказал, что люди настолько разозлились из-за весеннего жесткого карантина, что будут всячески пытаться игнорировать требования локдауна. Только при условии, что власть сможет правильно объяснить людям, зачем нужны такие меры, ситуация может измениться в лучшую сторону. Если же этого не произойдет в скором времени, то статистика и дальше будет расти.
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