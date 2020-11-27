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Инфекционист назвал главное условие успеха локдауна

Адаптивный карантин, действующий в Украине, не сработал

сегодня, 22:06
Автор:

Любовь Блажко

Решение о карантине выходного дня было в большей мере политическим. И если власть вовремя не наладит диалог с обществом, то заболеваемость снова может резко повыситься. Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в своем интервью для телеканала Obozrevatel TV. 

Инфекционист назвал главное условие успеха локдауна

Инфекционист назвал главное условие успеха локдауна. Фото: unsplash

Специалист уверен в том, что карантин выходного дня теряет всякий смысл, если в нашей стране оказался не эффективным адаптивный карантин, который до сих пор продолжается. 

"Это говорит о том, что COVID-19 – не медицинская, а социальная проблема. Более того, это проблема поведенческая", — объяснил Андрей Александрин. 

Ситуация сложилась бы совсем иначе, если бы власть провела хорошую информационную кампанию и улучшила контроль за выполнением карантинных требований.

Эксперт также добавил, что люди настолько разозлились из-за весеннего жесткого карантина, что будут всячески пытаться игнорировать требования локдауна. Только при условии, что власть сможет правильно объяснить людям, зачем нужны такие меры, ситуация может измениться в лучшую сторону. Если же этого не произойдет в скором времени, то статистика и дальше будет расти. 

"Обществу предлагают принять полный локдаун, но никто не объясняет, что будет сделано за это время, на какие вопросы мы должны ответить", — подытожил врач. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/society/infektsionist-nazval-glavnoe-uslovie-uspeha-lokdauna.htm
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