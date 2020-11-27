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Любовь Блажко
Решение о карантине выходного дня было в большей мере политическим. И если власть вовремя не наладит диалог с обществом, то заболеваемость снова может резко повыситься. Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в своем интервью для телеканала Obozrevatel TV.
Инфекционист назвал главное условие успеха локдауна. Фото: unsplash
Специалист уверен в том, что карантин выходного дня теряет всякий смысл, если в нашей стране оказался не эффективным адаптивный карантин, который до сих пор продолжается.
Ситуация сложилась бы совсем иначе, если бы власть провела хорошую информационную кампанию и улучшила контроль за выполнением карантинных требований.
Эксперт также добавил, что люди настолько разозлились из-за весеннего жесткого карантина, что будут всячески пытаться игнорировать требования локдауна. Только при условии, что власть сможет правильно объяснить людям, зачем нужны такие меры, ситуация может измениться в лучшую сторону. Если же этого не произойдет в скором времени, то статистика и дальше будет расти.
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