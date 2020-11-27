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Почему Covid-19 опаснее для людей с диабетом и больным сердцем

Заражение происходит быстрее, а последствия болезни могут быть более тяжелыми

сегодня, 14:20
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Китая заявили о том, что люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой или диабет, подвергаются повышенной опасности при Covid-19. Потому что у них наблюдается повышенный уровень холестерина.

Почему Covid-19 опаснее для людей с диабетом и больным сердцем

Почему Covid-19 опаснее для людей с диабетом и больным сердцем. Фото: unsplash

Вирус цепляется за молекулы этого вещества, используя их как "такси". Холестерин позволяет вирусу легко связаться с клеточным рецептором, из-за чего заразить здоровые клетки он может очень легко.

Исследование ученых из Китайской академии военных медицинских наук уже опубликовано в журнале Nature Metabolism. В ходе научного эксперимента они детально изучили рецептор SR-B1, который соединяется с молекулами холестерина. Этот рецептор есть в клетках по всему организму, даже в легких, на которые и нацелен коронавирус. 

Но Covid может даже не использовать этот рецептор напрямую, ему достаточно внедряться в процесс соединения холестерина с SR-B1 для инфильтрации клеток. 

Эксперты нашли в структуре коронавируса субъединицу, которая способна цепляться за молекулу холестерина. Они подытожили, что такая ситуация дает возможность коронавирусу очень легко проникнуть в здоровые клетки. 

Негативных последствий можно избежать, если заблокировать или нейтрализовать рецептор SR-B1. Тогда можно будет подавить инфекцию. Ученые поделились, что именно с помощью такого метода можно лечить вирусное заболевание в недалеком будущем. И больше всего он подойдет людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет, а также ожирение. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8990115/Why-Covid-19-patients-diabetes-heart-disease-likely-die-coronavirus.html
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