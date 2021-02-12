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Главная Новости Общество медицина Вакцинация беременных в Украине: в МОЗ рассказали подробности
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Вакцинация беременных в Украине: в МОЗ рассказали подробности

В МОЗ ответили на ряд важных вопросов

сегодня, 08:57
Автор:

Мокрик Анастасия

Через несколько дней в Украине стартует первый этап вакцинации от коронавируса. В МОЗ рассказали, как будут делать прививки беременным, а также тем, кто уже переболел или же имеет острое течение болезни.

Вакцинация беременных в Украине: в МОЗ рассказали подробности

В МОЗ рассказали, можно ли вакцинироваться беременным - фото: Лайфхакер

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике дала рекомендации насчет вакцинации данных категорий людей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Вакцинация беременных и кормящих грудью

Эксперты отмечают, что во время беременности вакцинацию делать не рекомендуется. Прививку от COVID-19 лучше всего сделать уже после рождения ребенка. В случае, если беременность наступила в период после получения первой дозы вакцины, то вторую прививку необходимо после ее завершения.

Медицинские сотрудники, вынашивающие ребенка, могут быть вакцинированы учитывая соотношение риска – пользы. Для матерей, кормящих грудью, вакцинация будет совершенно безопасна.

Вакцинация людей, которые уже переболели COVID-19

Главный санитарный врач сообщил, что у той категории людей, которая уже перенесла вирус, может быть  отсрочка вакцинации на 6 месяцев со дня течении болезни. Однако по своему желанию и в соответствии с группами приоритетности,  эти люди могут вакцинироваться раньше.

 Вакцинация лиц, которые имеют острое течение болезни

Для лиц с острым течением коронавируса рекомендовано отсрочить первую вакцинацию на шесть месяцев. Людям, у которых вирус начал развиваться после вакцинации, повторная прививка также будет сделана после полугода после этого.

При достаточном количестве доз вакцины, люди из данной категории людей смогут сделать вакцинацию раньше.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что были названы три региона с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Украине, а также о том, что стало известно, сколько украинцев имеют иммунитет к коронавирусу.



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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/%e2%80%8b-ministerstvo-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini-shvalilo-rekomendacii-ntgei-z-okremih-pitan-vakcinacii-proti-covid-19-v-ukraini
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