Стало известно, сколько украинцев имеют иммунитет к коронавирусу

Коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19 в Украине достигает не более 20%. Об этом говорится на странице в Facebook Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

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Сообщается, что только 20% жителей Украины получили иммунитет к инфекции естественным путем. Эксперты отмечают, что говорить о коллективном иммунитете к этому вирусу пока рано.

И хотя наша страна имеет один из самых низких показателей новых выявленных случаев, продолжает находиться в топ-5 стран Европы по наиболее критической ситуации с коронавирусом. Причина в том, что в Украине самый высокий показатель положительных случаев среди всех протестированных — он составляет 18%.

По данным KSE, от 13 до 20 процентов переболели коронавирусом в нашей стране. Для медиков определен показатель в 13,4%. Отмечается, что на прошлой неделе количество госпитализаций совпало с числом выписок из больниц.

Однако нагрузка на больницы остается все еще высокой, говорят эксперты. По их данным, 40% реанимационных коек стабильно заняты в больницах, отведенные для пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди коек, к которым подведен кислород, пациенты с COVID-19 занимают 20-25% в среднем по стране.

Как сообщалось, Украина уже пережила пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того, есть возможность избежать третьей волны эпидемии. Украинский врач сделал прогноз относительно ситуации с коронавирусом в Украине и назвал условия избежания новой волны заболевания.

Напомним, в Украине ослабили некоторые карантинные ограничения из-за коронавируса, но украинцам пока рано расслабляться — победа над эпидемией еще не наступила. Эксперт сделал подробный прогноз.

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