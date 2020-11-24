Вакцина против коронавируса: за и против российских препаратов

Разные фирмы и страны уже заявили, что создали вакцину против коронавируса, в том числе и Россия. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, стоит ли Украине покупать российскую вакцину, ведь с одной стороны здоровье людей является приоритетом, а с другой – РФ остается страной-агрессором.



Абсурдность ситуации с российской вакциной

Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что ситуация с российской вакциной все больше напоминает абсурд.

"С одной стороны, мы слышим возгласы "патриотов", которые требуют запретить ввоз российской вакцины в Украину. С другой – иного рода "патриоты" требуют немедленно закупить российскую вакцину за средства украинского бюджета. Но прежде всего, стоило бы спросить, "а есть ли мальчик?". Ведь если исходить из международных стандартов, то на сегодня нет подтверждения действенности вакцины из РФ, – подчеркивает эксперт. – Более того, те испытания, что проводили в России, показывают неоднозначные результаты".

Михаил Дяденко отмечает, что сегодня в мире существует более 40 уже разработанных вакцин. И Украине, по его мнению, следует мониторить ситуацию и приобретать те, которые покажут эффект.

"Если российская вакцина докажет свою конкурентность, по сравнению с другими, если она будет более эффективна, а цена – разумна, то не вижу проблем с ее закупкой. Напомню, что за 9 месяцев текущего года российский импорт в Украину составил более 3,3 млрд долл. Так почему мы не можем импортировать их вакцину? – задается вопросом Михаил Дяденко. – Но пока эти разговоры считаю преждевременными".

Кто предлагает вакцину кроме РФ

"Я сторонник прагматичных решений, без эмоциональных красок, – говорит адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Grishakov Law Company", эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков. – Если на кону стоит жизнь и здоровье людей – не важно, где производилась вакцина. Если есть возможность, ее нужно брать – и спасать людей. Но при условии, что вакцина прошла соответствующие испытания и доказала свою эффективность".

При этом эксперт напоминает, что Россия рассматривается сейчас как страна-агрессор, враждебное государство, поэтому вряд ли Украина будет закупать российскую вакцину.

"Я знаю, что этот вопрос поднимался. Но наши госорганы приняли решение – не вести переговоры с РФ о закупке там вакцины. Так что, скорее всего, покупать будем европейскую или американскую, тем более что по качеству они лучше, клинические исследования уже показали это, – отмечает Александр Гришаков. – Но, подчеркиваю, оценивать это следует объективно, без эмоций. По некоторым данным, к маю украинские власти планируют закупить вакцину с расчетом на 20% населения. Прививать будут в соответствии с уровнем риска. Вопрос лишь в том, дойдет ли вакцина именно к тем, кому она нужна в первую очередь".

Напомним, врачи рассказали, сколько действует вакцина от COVID-19 в организме человека.

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