Вакцина не остановит коронавирус - заявление ВОЗ

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Сергей Медведев
Всемирная организация здравоохранения настроена пессимистически в отношение разрабатываемых вакцин от коронавируса. Основной функционер считает, что сама по себе вакцина не сможет покончить с пандемией. Такое мнение высказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус у себя в Twitter.
Также, чиновник добавил, что поначалу вакцину будут доставлять лишь приоритетным категориям граждан, в которые войдут медики, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
Глава ВОЗ понадеялся, что таким образом снизится количество смертей и даст возможность медицинской системе более эффективно противостоять вирусу. Однако, путей продвижения и расширения еще достаточно, отметил руководитель ВОЗ.
Как сообщал портал "Комментарии", первая партия вакцины от Covid-19 может попасть в Украину уже весной-летом 2021 года. Об этом сообщил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.
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