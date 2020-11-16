Вакцина не остановит коронавирус - заявление ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения настроена пессимистически в отношение разрабатываемых вакцин от коронавируса. Основной функционер считает, что сама по себе вакцина не сможет покончить с пандемией. Такое мнение высказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус у себя в Twitter.

"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их", — написал Гебрейесус.

Также, чиновник добавил, что поначалу вакцину будут доставлять лишь приоритетным категориям граждан, в которые войдут медики, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Глава ВОЗ понадеялся, что таким образом снизится количество смертей и даст возможность медицинской системе более эффективно противостоять вирусу. Однако, путей продвижения и расширения еще достаточно, отметил руководитель ВОЗ.

Как сообщал портал "Комментарии", первая партия вакцины от Covid-19 может попасть в Украину уже весной-летом 2021 года. Об этом сообщил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!