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Вакцина не остановит коронавирус - заявление ВОЗ

Вакцина не заменит остальные инструменты в борьбе с коронавирусом, - глава ВОЗ

сегодня, 16:22
Автор:

Сергей Медведев

Всемирная организация здравоохранения настроена пессимистически в отношение разрабатываемых вакцин от коронавируса. Основной функционер считает, что сама по себе вакцина не сможет покончить с пандемией. Такое мнение высказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус у себя в Twitter.

Вакцина не остановит коронавирус - заявление ВОЗ

"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их", — написал Гебрейесус. 

Также, чиновник добавил, что поначалу вакцину будут доставлять лишь приоритетным категориям граждан, в которые войдут медики, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Глава ВОЗ понадеялся, что таким образом снизится количество смертей и даст возможность медицинской системе более эффективно противостоять вирусу. Однако, путей продвижения и расширения еще достаточно, отметил руководитель ВОЗ.

Как сообщал портал "Комментарии", первая партия вакцины от Covid-19 может попасть в Украину уже весной-летом 2021 года. Об этом сообщил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.



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Источник: https://twitter.com/DrTedros/status/1328291650372775937
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