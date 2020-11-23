В ВОЗ сообщили о разработке альтернативной формы вакцины против коронавируса

ВОЗ сообщает о том, что фармацевтические корпорации в мире создают альтернативную форму вакцины против COVID-19. Так, давая ответ на вопрос о возможности разработки оральной формы препарата, представитель Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан рассказала, что в мировой практике такой формы вакцины не существует. В то же время, по информации Сваминатан, некоторые разработчики заявили о создании вакцины против коронавируса в виде назального спрея.

О создании такой формы препарата заявили российские ученые. Согласно предоставленным данным, основой вакцины является вирус гриппа. На данный момент препарат проходит вторую стадию испытаний, а в 2021 году будет возможно тестирование на людях.









Ранее "Комментарии" писали о том, что стало известно, когда стартует вакцинация от коронавируса в Украине. Начало вакцинации от коронавирусной болезни в Украине можно ожидать не раньше конца весны-начала лета будущего года. Именно в это время данный препарат в рамках международной программы COVAX появится в нашей стране и обеспечит пятую часть украинцев – всего МОЗ согласно программе получит 8 млн доз на двухразовое введение препарата 4 млн украинцев. Первая партия препарата, которая прибудет в Украину, составит 1,8 млн.





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