В ВОЗ шокировали новостью о пандемии

Второй год пандемии коронавируса унесет еще больше жизней, чем первый, предупредил на брифинге 14 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Выступление главы ВОЗ опубликовали на сайте организации.

Тедрос Аданом Гебрейесус (фото из открытых источников)

"COVID-19 уже унес более 3,3 миллиона жизней, и мы приближаемся к тому, что второй год этой пандемии будет гораздо более смертоноснее первого", – заявил Гебрейесус.

Он назвал выходом из пандемии, который поможет спасти жизни и сохранить средства к существованию миллионов людей, совокупность мер общественного здравоохранения и вакцинацию.

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны, которые намереваются начать вакцинацию подростков, отказаться от этих планов и передать излишки вакцин нуждающимся странам.

Как сообщали ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус привился от коронавируса. "Сегодня наступила моя очередь сделать прививку от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", — сказал он. Он добавил, что вакцинами против COVID-19 следует обеспечить как можно скорее все страны мира и призвал тех людей, у которых есть возможность вакцинироваться, сделать это. "Если вы, как и я, живете в стране, где есть вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда придет ваша очередь", – написал глава ВОЗ.

Независимая комиссия по борьбе с пандемией считает, что ВОЗ слишком поздно объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19 – если бы мир отреагировал на пандемию коронавируса быстрее и более комплексно, можно было бы избежать гибели миллионов людей.





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