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В ВОЗ рассказали, во что может перерасти коронавирус

Коронавирус можно победить только в том случае, если против него человечество будет бороться вместе, а не по отдельности

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Граждане разных стран не перестают задаваться вопросом – когда же наступит конец пандемии. Ответ на этот вопрос есть. Пандемия COVID-19 закончится, когда будет провакцинировано 70% граждан по всему миру, а также, когда будут определены эффективные противовирусные препараты, которыми можно будет лечить коронавирус, чтобы эта болезнь не вызывала осложнения. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет "РБК-Украина".

В ВОЗ рассказали, во что может перерасти коронавирус

Вакцинация. Фото из открытых источников

Ханс Клюге отметил, о завершении пандемии сможем сказать тогда, когда с вызовом коронавируса человечество будет бороться вместе, а не по отдельности. Потому что победить пандемию в отдельно взятой стране невозможно. Здесь должно быть объединение всех усилий.

При этом в ВОЗ допускают, что спустя какое-то время COVID-19 может стать эндемическим как грипп или четыре других коронавируса, которые приводят к простуде.

По словам Клюге, медики ожидают, что сочетание естественного иммунитета и иммунитета, возникшего после вакцинации, поможет человеческому организму стать устойчивым к новым вирусам. Таким образом можно будет с уверенностью сказать, что пандемия коронавируса в мире закончена.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/voz-nazvali-usloviya-zaversheniya-pandemii-1640628162.html
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