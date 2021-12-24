Главный санврач рассказал, закроют ли школы из-за распространения Омикрона

В дополнение к штамму "Дельта" в Украине активно начинает распространяться "Омикрон". Тем не менее, в Минздраве считают, что нет смысла переводить школы на "дистанционку", чтобы сбить темпы распространения вируса. Главная причина такого решения состоит в том, что до сих пор ни один медик в мире не может точно сказать, как новый штамм COVID-19 влияет на самочувствие детей. Штамм еще очень слабо изучен. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа".

Обучение по дистанционке. Фото: из открытых источников

Игорь Кузин рассказал, что "Омикрон" уже обнаружен в большинстве стран, но там нет явного перекоса по заболеваемости среди детей. При этом главный санврач отметил, что по штамму "Дельта" действительно были весьма серьезные опасения, поскольку во многих странах говорили о том, этот вирус крайне опасен именно для детей, потому что течение болезни проходит очень сложно. Но, если говорить об Украине, то не было такого скачка заболеваемости среди детей, как предупреждали в других странах.

Что касается "Омикрона", то нет таких опасений. Поэтому перевод школ на дистанционный процесс обучения не выглядит целесообразным.

"И ВОЗ, и ЮНИСЕФ подчеркивают, что дистанционное образование не может служить полноценным заменителем обычного образования", – резюмировал Игорь Кузин.

Читайте также на портале "Комментарии" – в ВОЗ рассказали, почему не поддерживают идею очередного локдауна, несмотря на растущее количество заражений новым штаммом "Омикрон". Медики считают, что это существенно не снизит темпы распространения заболевания, но очень серьезно ударит по экономике.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!