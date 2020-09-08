В Умани откроют госпиталь для хасидов, у которых диагностирован коронавирус

В Умани откроют госпиталь для паломников, у которых диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Черкасской области.

Фото: dumskaya

Известно, что в сентябре около 2 тысяч хасидов приедут в город для празднования Рош ха-Шана. Вопрос о создании отдельного лечебного заведения обсуждался сегодня во время встречи со специалистами Госпотребслужбы, президента Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натана Бен-Нуна и других представителей еврейской общины.

"Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор", - говорится в сообщении.

Также известно, что во время встречи участники затронули вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана и в синагогах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что хасиды верят, что молитвами на могиле Нахмана в Умани заставят коронавирус исчезнуть с планеты. Во время празднования еврейского Нового года с 18 по 20 сентября в Умани паломники обещают молить Всевышнего об избавлении мира от инфекции, вызвавшей пандемию.

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