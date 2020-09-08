В Умани откроют госпиталь для хасидов, у которых диагностирован коронавирус

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Дмитрий Симоненко
В Умани откроют
госпиталь для паломников, у которых диагностирован коронавирус. Об этом сообщили
в Госпродпотребслужбе Черкасской области.
Фото: dumskaya
Известно, что в
сентябре около 2 тысяч хасидов приедут в город для празднования Рош ха-Шана.
Вопрос о создании отдельного лечебного заведения обсуждался сегодня во время
встречи со специалистами Госпотребслужбы, президента Международного
благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натана Бен-Нуна и других
представителей еврейской общины.
"Для паломников,
больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь.
А для контактных с ними лиц откроют изолятор", - говорится в сообщении.
Также известно, что
во время встречи участники затронули вопросы соблюдения паломниками
противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана и в
синагогах.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал о том, что хасиды верят, что молитвами на могиле Нахмана в Умани
заставят коронавирус исчезнуть с планеты. Во время празднования еврейского Нового года с 18 по 20
сентября в Умани паломники обещают молить Всевышнего об избавлении мира от
инфекции, вызвавшей пандемию.
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