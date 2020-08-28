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Главная Новости Общество религия Найден выход: хасиды в Умани молитвами заставят коронавирус исчезнуть с планеты
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Найден выход: хасиды в Умани молитвами заставят коронавирус исчезнуть с планеты

Прибывшие в Умань паломники уверяют, что все они проходят тесты на COVID-19 по прилету в Украину

28 августа 2020, 23:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

Хасиды верят, что молитвами на могиле Нахмана в Умани заставят коронавирус исчезнуть с планеты. Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на журналиста PavlovskyNEWS, который общался с паломниками.

Два дня назад Правительство Украины заявило о закрытии границ страны для иностранцев в связи с ростом инфицирования COVID-19. В свете этого, Владимир Зеленский заявил сегодня, 28 августа, что проведение праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году является невозможным. Но в "украинскую Мекку для хасидов" уже прибыло много паломников, и они пока не отказываются от идеи празднования еврейского Нового года с 18 по 20 сентября в Умани и обещают молить Всевышнего об избавлении мира от инфекции, вызвавшей пандемию.

Найден выход: хасиды в Умани молитвами заставят коронавирус исчезнуть с планеты

Фото: Павел Паламарчук , источник: Sputnik

Также в беседе с представителем медиа хасиды утверждают, что все они прошли тест на COVID-19 в украинских аэропортах.

Однако мэр Умани Александр Цебрий не уверен в тестировании на вирус паломниками именно в Украине.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что паломники-хасиды собираются посетить Умань, не смотря на запреты.



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