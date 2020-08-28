Найден выход: хасиды в Умани молитвами заставят коронавирус исчезнуть с планеты

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Дмитрий Симоненко
Хасиды верят, что молитвами на могиле Нахмана в Умани заставят
коронавирус исчезнуть с планеты. Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на журналиста PavlovskyNEWS,
который общался с паломниками.
Два дня назад Правительство Украины заявило о закрытии
границ страны для иностранцев в связи с ростом инфицирования COVID-19.
В свете этого, Владимир
Зеленский заявил сегодня, 28 августа, что проведение праздника Рош ха-Шана в
Умани в этом году является невозможным. Но в "украинскую Мекку для хасидов" уже
прибыло много паломников, и они пока не отказываются от идеи празднования еврейского
Нового года с 18 по 20 сентября в Умани и обещают молить Всевышнего об
избавлении мира от инфекции, вызвавшей пандемию.
Фото: Павел Паламарчук , источник: Sputnik
Также в
беседе с представителем медиа хасиды утверждают, что все они прошли тест на
COVID-19 в украинских аэропортах.
Однако мэр Умани Александр Цебрий не уверен в тестировании на вирус паломниками именно в Украине.
Ранее издание "Комментарии" писало о том, что паломники-хасиды собираются посетить Умань, не смотря на запреты.
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