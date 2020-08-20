Несмотря на запреты, паломники-хасиды собираются посетить Умань

Хасиды-паломники намерены приехать в сентябре в Умань на празднование Рош ха-Шана, если не будет прямого запрета украинских властей. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на юриста фонда имени Раби Нахмана Ирину Рыбницкую.

"Власти призвали хасидов воздержаться от паломничества в Умань. Ничьи права никто не ограничивает. Все паломники соблюдают законы Украины, включая те, которые связаны с коронавирусом. Да и празднование Рош ха-Шана массовым мероприятием как таковым не является - это просто приём гостей", - заявила Ирина Рыбницкая во время сегодняшней пресс-конференции.

фото: Varlamov.ru

Кроме сказанного, в еврейском сообществе добавили, что "в Украине все, что не запрещено - разрешено", а официальная позиция Кабмина в отношении приезда хасидов носит рекомендательный характер.

Президент Фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун на пресс конференции в Умани заявил, что "если город закроют, для хасидов это будет традегия".

"Некоторые весь год копят деньги, чтобы приехать в Умань на Рош ха-Шана. Прикладывают для этого огромные усилия. Со стороны правительства мы видим понимание нашего желания быть здесь на Рош ха-Шана. Я не допускаю мысль, что правительство или президент Украины запретит нам въезд в Умань. Со своей стороны мы гарантируем, что все меры по противодействию коронавирусу будем выполнять. Мы помним, что мы здесь - гости. И хотим быть желанным гостями", - сказал он.

Напомним, что каждый год около 50 тысяч хасидов со всего мира приезжают в Украину отмечать еврейский Новый год, но в этом году по причине пандемии их ожидают не более 10 тысяч человек.

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