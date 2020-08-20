Несмотря на запреты, паломники-хасиды собираются посетить Умань

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Дмитрий Симоненко
Хасиды-паломники намерены приехать в сентябре в Умань на
празднование Рош ха-Шана, если не будет прямого запрета украинских властей. Об
этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на юриста фонда имени Раби
Нахмана Ирину Рыбницкую.
"Власти
призвали хасидов воздержаться от паломничества в Умань. Ничьи права никто не
ограничивает. Все паломники соблюдают законы Украины, включая те, которые
связаны с коронавирусом. Да и празднование Рош ха-Шана массовым мероприятием
как таковым не является - это просто приём гостей", - заявила Ирина
Рыбницкая во время сегодняшней пресс-конференции.
фото: Varlamov.ru
Кроме сказанного,
в еврейском сообществе добавили, что "в Украине все, что не запрещено -
разрешено", а официальная позиция Кабмина в отношении приезда хасидов носит
рекомендательный характер.
Президент Фонда
имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун на пресс конференции в Умани заявил, что
"если город закроют, для хасидов это будет традегия".
"Некоторые
весь год копят деньги, чтобы приехать в Умань на Рош ха-Шана. Прикладывают для
этого огромные усилия. Со стороны правительства мы видим понимание нашего
желания быть здесь на Рош ха-Шана. Я не допускаю мысль, что правительство или
президент Украины запретит нам въезд в Умань. Со своей стороны мы гарантируем,
что все меры по противодействию коронавирусу будем выполнять. Мы помним, что мы
здесь - гости. И хотим быть желанным гостями", - сказал он.
Напомним, что
каждый год около 50 тысяч хасидов со всего мира приезжают в Украину отмечать
еврейский Новый год, но в этом году по причине пандемии их ожидают не более 10
тысяч человек.
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