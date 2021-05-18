В Украину прибыли почти 123 тыс. доз вакцин Pfizer

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Наталья Некрасова
Всего в Украину на этой неделе доставят почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19. Препарат страна получает в рамках инициативы COVAX. Партия вакцин, которая доставлена сегодня в Киев, первая из четырех грузов.
Прибытие вакцины Pfizer в Киев. Фото: ЮНИСЕФ
По последним данным Минздрава, за минувшие сутки прививки от COVID-19 сделали более 17,2 тыс. украинцев. Всего с начала вакцинации более 948,3 тыс. человек получили две дозы вакцины и завершили вакцинацию. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались почти 565 тыс. украинцев.
Ранее сообщалось, что в Украине создали три препарата, которые смогут стать эффективными вакцинами от коронавируса. Из них два уже получили государственное финансирование. Созданием первой вакцины занимается Институт биологии клетки во Львове. Вторая вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина. Третья вакцина не финансируется государством вовсе. Препарат разработал Михаил Фаворов совместно с компанией "Диапроф-Мед".
Напомним, из-за провала кампании по вакцинации от коронавируса Верховная Рада хочет уволить министра здравоохранения Максима Степанова.
Глава Минздрава отреагировал на попытки отстранить его от должности. Он заявил, что решать судьбу медицины в Украине должны врачи и пациенты, а не политики и чиновники. Одной из причин своего увольнения он считает то, что выступал за повышение зарплат медикам, а не провал вакцинации.
На место Степанова планируют назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
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