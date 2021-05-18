В Украину прибыли почти 123 тыс. доз вакцин Pfizer

Всего в Украину на этой неделе доставят почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19. Препарат страна получает в рамках инициативы COVAX. Партия вакцин, которая доставлена сегодня в Киев, первая из четырех грузов.



Прибытие вакцины Pfizer в Киев. Фото: ЮНИСЕФ

"До конца недели ЮНИСЕФ доставит целом 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций. Ожидается, что 378 тыс. доз вакцины будет для прививки первой и второй дозой от COVID-19 работников сферы образования. Остальные вакцины направят для приоритетных групп с первого и второго этапа вакцинации", — сообщили в организации.

По последним данным Минздрава, за минувшие сутки прививки от COVID-19 сделали более 17,2 тыс. украинцев. Всего с начала вакцинации более 948,3 тыс. человек получили две дозы вакцины и завершили вакцинацию. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались почти 565 тыс. украинцев.



Ранее сообщалось, что в Украине создали три препарата, которые смогут стать эффективными вакцинами от коронавируса. Из них два уже получили государственное финансирование. Созданием первой вакцины занимается Институт биологии клетки во Львове. Вторая вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина. Третья вакцина не финансируется государством вовсе. Препарат разработал Михаил Фаворов совместно с компанией "Диапроф-Мед".



Напомним, из-за провала кампании по вакцинации от коронавируса Верховная Рада хочет уволить министра здравоохранения Максима Степанова.

Глава Минздрава отреагировал на попытки отстранить его от должности. Он заявил, что решать судьбу медицины в Украине должны врачи и пациенты, а не политики и чиновники. Одной из причин своего увольнения он считает то, что выступал за повышение зарплат медикам, а не провал вакцинации.

На место Степанова планируют назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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