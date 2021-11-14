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В Украине запретили популярный препарат для женщин

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины популярное средство

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Украине расширили список запрещенных препаратов. Его пополнило средство для роста и укрепления ресниц — Bimatoprost Ophthalmic Solution и Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w / v.

В Украине запретили популярный препарат для женщин

Запрещенные препараты Фото: Tufishop

На территории страны запретили реализацию и применение всех серий медицинского препарата Bimatoprost Ophthalmic Solution объемом 3 мл в концентрации 0,03% производства индийской фармацевтической компании SUN PHARMA.

Также под запретом оказалось средство Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w/v по 3 мл от компании из Индии Ajanta pharma limited.

Эксперты говорят, что препараты запретили из-за выявления незарегистрированных лекарственных средств с маркировкой на иностранных языках. То есть, эти средство может быть опасно для здоровья. 

Все учреждения, где есть такие препараты, должны изъять их из обращения и уничтожить, а также проинформировать соответствующий территориальный орган Гослекслужбы.

Напомним, политический и экономический эксперт, общественный и политический деятель и магистр государственной службы Валерий Клочок написал в Facebook о том, что Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат фильма "Ржевский против Наполеона", где сыграл Зеленский.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что комиссия по международной торговле США (ITC) запрещает компаниям Philip Morris International и Altria Group Inc импорт и продажу своего устройства для нагрева табака IQOS. 

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Источник: https://healthy.24tv.ua/ru/ukraine-zapretili-populjarnyj-preparat-dlja-zhenshhin-sredstvo_n1793295
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