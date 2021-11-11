Госкино запретило фильм, где снялся Зеленский

Политический и экономический эксперт, общественный и политический деятель и магистр государственной службы Валерий Клочок написал в Facebook о том, что Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат фильма "Ржевский против Наполеона". Эксперт добавил, что в фильме роль Наполеона сыграл Владимир Зеленский.

Кадр из фильма, фото из Twitter

Такой ответ был предоставлен Госкино в запросе Українських Новин. Копию ответа на запрос Валерий Клочок разместил в Facebook. В тексте говорится, что Министерство культуры в 2015 году добавило в "черный" список Юрия Гальцева. Поэтому согласно статье 15 Закона "О кинематографии" с октября 2015 года Госкино не выдавало удостоверение на прокат фильма "Ржевский против Наполеона" ни одной компании дистрибьютору. Причина – внесение Гальцева в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.



Фильм был снят в 2011 году в России. В комедии также снимались: Евгений Кошевой, Анфиса Чехова, Ксения Собчак, Марат Башаров, Михаил Ефремов, Михаил Галустян.

Как сообщал портал "Комментарии", министр культуры обратился в СБУ с просьбой исключить украинского актера из санкционного списка. Валентин Томусяк случайно был внесен в список. Актер прокомментировал событие, назвав его досадным и шокирующим и подчеркнул, что перед ним власти должны извиниться за такую ошибку.

Также мы сообщали, что клип "Атеист" был снят в соборе. Настоятель говорит, что это "диалог с культурой". В старинном соборе XIII века, расположенном в испанском городе Толедо, был снят современный музыкальный клип. На видео в соборе пара танцует бачату.

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