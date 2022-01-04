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В Украине вводят бустерную дозу вакцины против COVID-19, но привиться смогут не все

Пожилые люди смогут привиться бустерной дозой через шесть месяцев после второй прививки

сегодня, 15:06
Автор:

Елизавета Черных
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Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, которым вводится бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине для людей старше 60 лет. Такой информацией министр поделился на своей Facebook-странице. 

В Украине вводят бустерную дозу вакцины против COVID-19, но привиться смогут не все

В Украине вводят бустерную дозу вакцин против COVID-19 - фото из открытых источников

"Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", — написал глава Минздрава. 

По словам Ляшко, пожилые люди смогут привиться бустерной дозой через полгода после второй прививки. Отмечается, что оптимальным является период от шести до девяти месяцев. 

Известно, что предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам. Таковыми являются Moderna или Comirnaty/Pfizer. При этом не имеет значения, каким именно препаратом прививался человек до этого. К примеру, если первые два раза была введена вакцина CoronaVac или Sinovac Biotech, то бустерную дозу рекомендовано вводить препаратом Comirnaty/Pfizer. 

В случае отсутствия м-РНК-препаратов, бустерная доза может быть введена другой вакциной согласно с утвержденными схемами в нашей стране. 

Министр здравоохранения также добавил, что теперь для основного курса вакцинации после прививки Moderna или Pfizer может использоваться вакцина AstraZeneca. При этом минимальный интервал между дозами должен составить 28 дней. 

Виктор Ляшко также отметил, что во время заседания НТГЭИ 5 января будет решаться вопрос введения бустерной дозы вакцины против ковида остальным категориям граждан. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, почему так много вакцинированных людей заражаются коронавирусом. 


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Источник: https://www.facebook.com/100003664006848/posts/2526391620826280/?d=n
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