В Украине впервые успешно состоялась трансплантация почек и сердца трем пациентам от одного умершего донора

Украинская медицина отмечает новые успехи. Вчера, 12 июля, в нашей стране была впервые осуществлена успешная трансплантация почек двум детям одновременно от одного посмертного донора. Причем умерший мужчина, также "пожертвовал" свое сердце взрослому пациенту.

В Охматдете впервые состоялась успешная трансплантация почек от посмертного донора сразу 2 детям, фото из отрытых источников

9-летние девочка и мальчик постоянно нуждались в диализе, а потому были вынуждены круглосуточно проживать в стенах Охматдета, пока им не трансплантировали по почке.

Сама операция и пожертвование от умершего стало возможным благодаря согласию родственников. Мужчина, несмотря на действия врачей, скончался в Центральной горбольнице Ровно — в его организме произошли необратимые изменения и медиками была константирована смерть мозга. То есть сердцебиение пациента происходило только с помощью медаппаратуры.

Единая государственная информационная система трансплантации после получения согласия на трансплантацию определилась с парами донор-реципиента и сделала дополнительные исследования для подтверждения иммунологической совместимости организмов детей и ровенчанина.

Также, непосредственно в больнице Ровно кардиотрасплантологической командой Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова была успешно проведена операция по трансплантации сердца другому мужчине. Почки умершего же были транспортированы в Киев. При этом медикам в их перевозке помогали патрули МВД и Государственной патрульной полиции.



Министр здравоохранения Виктор Ляшко выразил благодарность правоохранителям, а также высказал пожелание, чтобы все дети, которые сейчас проживают в Охматдете, "получили донорские органы и имели счастливое детство". Сейчас в стенах этого заведения находятся 24 ребенка, которые ждут трансплантации органов от доноров.

А первая операция пересадки почки ребенку от мертвого донора в Украине произошла в декабре прошлого года, о чем писали "Комментарии".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!