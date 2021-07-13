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Главная Новости Общество медицина В Украине впервые успешно состоялась трансплантация почек и сердца трем пациентам от одного умершего донора
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В Украине впервые успешно состоялась трансплантация почек и сердца трем пациентам от одного умершего донора

Согласие родственников умершего ровенчанина позволило спасти жизни сразу 3 человек

сегодня, 19:10
Автор:

Андрей Ройко

Украинская медицина отмечает новые успехи. Вчера, 12 июля, в нашей стране была впервые осуществлена успешная трансплантация почек двум детям одновременно от одного посмертного донора. Причем умерший мужчина, также "пожертвовал" свое сердце взрослому пациенту.

В Украине впервые успешно состоялась трансплантация почек и сердца трем пациентам от одного умершего донора

В Охматдете впервые состоялась успешная трансплантация почек от посмертного донора сразу 2 детям, фото из отрытых источников

9-летние девочка и мальчик постоянно нуждались в диализе, а потому были вынуждены круглосуточно проживать в стенах Охматдета, пока им не трансплантировали по почке.

Сама операция и пожертвование от умершего стало возможным благодаря согласию родственников. Мужчина, несмотря на действия врачей, скончался в Центральной горбольнице Ровно — в его организме произошли необратимые изменения и медиками была константирована смерть мозга. То есть сердцебиение пациента происходило только с помощью медаппаратуры.

Единая государственная информационная система трансплантации после получения согласия на трансплантацию определилась с парами донор-реципиента и сделала дополнительные исследования для подтверждения иммунологической совместимости организмов детей и ровенчанина.

Также, непосредственно в больнице Ровно кардиотрасплантологической командой Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова была успешно проведена операция по трансплантации сердца другому мужчине. Почки умершего же были транспортированы в Киев. При этом медикам в их перевозке помогали патрули МВД и Государственной патрульной полиции.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко выразил благодарность правоохранителям, а также высказал пожелание, чтобы все дети, которые сейчас проживают в Охматдете, "получили донорские органы и имели счастливое детство". Сейчас в стенах этого заведения находятся 24 ребенка, которые ждут трансплантации органов от доноров.

А первая операция пересадки почки ребенку от мертвого донора в Украине произошла в декабре прошлого года,  о чем писали   "Комментарии".


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/vidbulas-uspishna-transplantacija-sercja-ta-nirok-trom-pacientam-vid-odnogo-donora
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