В Украине впервые прошла операция по пересадке почки ребенку от мёртвого донора

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Мокрик Анастасия
В ночь на 11
декабря в Украине впервые прошла операция по пересадке почки ребенку от
мертвого человека. Сообщается, что сложную операцию проводили хирурги
Национального института хирургии и трансплантологии им.Шалимова. Операция прошла более, чем успешно. Пациенткой оказалась
3-летняя девочка. Летом текущего года у ребенка резко стала развиваться
почечная недостаточность.
ФОТО: Из открытых источников
Врачи отмечают, что
девочке делали перетониальний диализ. Это означает, что в брюшную полость вводится диализный раствор, который там остается от 4 до 12 часов. По истечении
времени раствор сливают, а вместе с ним выходит лишняя жидкость, а также
продукты обмена веществ человека. У людей, страдающих почечной недостаточностью,
нарушена способность этого внутреннего органа вырабатывать мочу. Именно с ней из организма выводятся все
плохие вещества.
Как выяснилось,
донором стал мертвый 38-летний мужчина. Причина смерти — черепно-мозговая травма. Он скончался в одной из киевских больниц. После его
смерти, жена и сестра согласились, чтобы органы их покойного родственника
послужили донорским материалом для нуждающихся людей.
Так, почка была отдана 3-летней девочке, сердце 34-летний пациент Института сердца, а печень получили пациенты Института Шалимова. К счастью, операция по пересадке почки прошла успешно. Уже на операционном столе донорский орган заработал.
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