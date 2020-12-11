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Главная Новости Общество медицина В Украине впервые прошла операция по пересадке почки ребенку от мёртвого донора
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В Украине впервые прошла операция по пересадке почки ребенку от мёртвого донора

Операция по пересадке почки ребенку длилась 4 часа

сегодня, 15:27
Автор:

Мокрик Анастасия

В ночь на 11 декабря в Украине впервые прошла операция по пересадке почки ребенку от мертвого человека. Сообщается, что сложную операцию проводили хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им.Шалимова. Операция прошла более, чем успешно. Пациенткой оказалась 3-летняя девочка. Летом текущего года у ребенка резко стала развиваться почечная недостаточность.  

В Украине впервые прошла операция по пересадке почки ребенку от мёртвого донора

ФОТО: Из открытых источников

Врачи отмечают, что девочке делали перетониальний диализ. Это означает, что в брюшную полость вводится диализный раствор, который там остается от 4 до 12 часов. По истечении времени раствор сливают, а вместе с ним выходит лишняя жидкость, а также продукты обмена веществ человека. У людей, страдающих почечной недостаточностью, нарушена способность этого внутреннего органа вырабатывать мочу. Именно с ней из организма выводятся все плохие вещества.

Как выяснилось, донором стал мертвый 38-летний мужчина. Причина смерти  — черепно-мозговая травма. Он скончался в одной из киевских больниц. После его смерти, жена и сестра согласились, чтобы органы их покойного родственника послужили донорским материалом для нуждающихся людей.

Так, почка была отдана 3-летней девочке, сердце 34-летний пациент Института сердца, а печень получили пациенты Института Шалимова. К счастью, операция по пересадке почки прошла успешно. Уже на операционном столе донорский орган заработал.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ученые разработали новый препарат для иммунной терапии рака, а также о том, почему от недосыпа можно умереть.



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Источник: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20201211-v-ukrayini-vpershe-peresadyly-nyrku-dytyni-vid-pomerlogo/
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