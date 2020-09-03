В Украине стало больше городов «красной» зоны: где ухудшилась эпидемическая ситуация

В Украине сегодня, 3 сентября, обновили уровни эпидемической опасности распространения COVID-19. Дополнительные карантинные ограничения будут введены в 17 областях страны. Такое решение приняли во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.



К базовому, "зеленому" уровню отнесли 360 административных единиц, а 257 должны внедрить или продолжать реализовывать дополнительные действия для защиты населения своих общин.

К "желтому" уровню эпидемической опасности отнесли 139 административных единиц, что на 1 больше, чем во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС неделю назад.

Количество населенных пунктов, которые относятся к "оранжевому" уровню эпидемической опасности, выросло на 16 и теперь таких 89 административных единиц.

К "красному" уровню эпидемической опасности относится 29 административных единиц, что на 8 больше, чем было неделю назад. В частности, к "красному" уровню эпидемической безопасности относятся отдельные районы и города в 7 областях – Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской, в том числе Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Среди районов, которым поднят статус до "красного" уровня опасности Болградский район Одесской области, г. Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области, Великобурлукский район Харьковской области, Сторожинецкий район Черновицкой и Бобровицкий район Черниговской области.

В то же время, Ляшко сообщил, что в некоторые районы улучшили показатели и вышли из "красного" уровня. Речь идет о Городенковском районе Ивано-Франковской области, городе Острог и Радивиловском районе Ровенской области.

Остальные районы, которые были "красными" на прошлой неделе, остаются в таком статусе еще как минимум до следующего четверга.

Ранее "Комментарии" писали, что коронавирус в Украине подхватили еще 2430 человек. У всех COVID-19 подтвердили за вчера. Этот показатель максимально близок к вчерашнему рекорду. А самым пораженным регионом в этот раз оказалась Харьковская область. За сутки в регионе зафиксировали 301 новый случай COVID -19. Это больше чем в любом другом регионе за вчера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!