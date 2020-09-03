В Украине стало больше городов «красной» зоны: где ухудшилась эпидемическая ситуация

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Татьяна Веремеева
В Украине сегодня, 3 сентября, обновили уровни
эпидемической опасности распространения COVID-19. Дополнительные карантинные
ограничения будут введены в 17 областях страны. Такое решение приняли во время
заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель министра
здравоохранения Виктор Ляшко.
К базовому, "зеленому" уровню отнесли 360
административных единиц, а 257 должны внедрить или продолжать реализовывать
дополнительные действия для защиты населения своих общин.
К "желтому" уровню эпидемической опасности отнесли 139
административных единиц, что на 1 больше, чем во время заседания комиссии ТЭБ и
ЧС неделю назад.
Количество населенных пунктов, которые относятся к "оранжевому"
уровню эпидемической опасности, выросло
на 16 и теперь таких 89 административных единиц.
К "красному" уровню эпидемической опасности относится 29
административных единиц, что на 8 больше, чем было неделю назад. В частности, к
"красному" уровню эпидемической безопасности относятся отдельные районы и
города в 7 областях – Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской,
Харьковской, Черновицкой и Черниговской, в том числе Ивано-Франковск, Тернополь
и Черновцы.
Среди районов, которым поднят статус до "красного" уровня
опасности Болградский район Одесской области, г. Тернополь, Бучацкий,
Гусятинский, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы
Тернопольской области, Великобурлукский район Харьковской области,
Сторожинецкий район Черновицкой и Бобровицкий район Черниговской области.
В то же время, Ляшко сообщил, что в некоторые районы
улучшили показатели и вышли из "красного" уровня. Речь идет о Городенковском районе
Ивано-Франковской области, городе Острог и Радивиловском районе Ровенской
области.
Остальные районы, которые были "красными" на прошлой неделе, остаются в таком статусе еще как минимум до следующего четверга.
Ранее "Комментарии" писали, что коронавирус в Украине
подхватили еще 2430
человек. У всех COVID-19 подтвердили за
вчера. Этот показатель максимально близок к вчерашнему рекорду. А самым
пораженным регионом в этот раз оказалась Харьковская область. За сутки в регионе
зафиксировали 301 новый случай COVID -19. Это больше чем в любом другом регионе за
вчера.
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