За шаг до рекорда: какой регион коронавирус поражает сильнее всего

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Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине подхватили еще 2430 человек. У всех Covid-19 подтвердили за вчера, говорится на сайте СНБО. Этот показатель максимально близок к вчерашнему рекорду. А самым пораженным регионом в этот раз оказалась Харьковская область.
Еще вчера лидерские позиции по темпам распространения коронавируса удерживал Киев. Уже сегодня столица уступила первое место Харьковщине. За сутки в регионе зафиксировали 301 новый случай Covid-19. Это больше чем в любом другом регионе за вчера.
Коронавирус. Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Больше двухсот новых случаев добавилось во Львовской и Тернопольской области, а также в Киеве. А вот Кировоградскую область коронавирус пока обходит стороной. За сутки там снова самый низкий показатель по приросту больных - количество пациентов увеличилось на 7 человек.
В целом с начала вспышки коронавирус в Украине поразил 128 228 человек. В регионах ситуация следующая:
Львовская область - 15116 случаев (+209);
г. Киев - 14158 случаев (+280);
Черновицкая область - 10624 случая (+137);
Харьковская область - 9941 случай (+301);
Ивано-Франковская область - 9685 случаев (+163);
Ровенская область - 9476 случаев (+80);
Одесская область - 7813 случаев (+116);
Закарпатская область - 7788 случаев (+91);
Тернопольская область - 6637 случаев (+242);
Киевская область - 5931 случай (+89);
Волынская область - 5662 случая (+73);
Винницкая область - 4194 случая (+85);
Житомирская область - 3471 случай (+29);
Хмельницкая область - 2740 случаев (+110);
Днепропетровская область - 2518 случаев (+64);
Черниговская область - 2050 случаев (+60);
Запорожская область - 1708 случаев (+51);
Черкасская область - 1670 случаев (+28);
Сумская область - 1629 случаев (+58);
Донецкая область - 1549 случаев (+44);
Николаевская область - 1372 случая (+52);
Полтавская область - 855 случаев (+23);
Кировоградская область - 833 случая (+7);
Херсонская область - 435 случаев (+11);
Луганская область - 373 случая (+27);
Победить коронавирус смогли еще 859 человек. Общее число тех, кто выздоровел, достигает уже 59 676 человек.
В то же время, коронавирус за день унес жизни еще 54 украинцев. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии. Всего от осложнений Covid-19 скончались 2710 пациентов.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, где больше всего больных коронавирусом в Турции.
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