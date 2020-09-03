За шаг до рекорда: какой регион коронавирус поражает сильнее всего

Коронавирус в Украине подхватили еще 2430 человек. У всех Covid-19 подтвердили за вчера, говорится на сайте СНБО. Этот показатель максимально близок к вчерашнему рекорду. А самым пораженным регионом в этот раз оказалась Харьковская область.

Еще вчера лидерские позиции по темпам распространения коронавируса удерживал Киев. Уже сегодня столица уступила первое место Харьковщине. За сутки в регионе зафиксировали 301 новый случай Covid-19. Это больше чем в любом другом регионе за вчера.

Коронавирус. Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Больше двухсот новых случаев добавилось во Львовской и Тернопольской области, а также в Киеве. А вот Кировоградскую область коронавирус пока обходит стороной. За сутки там снова самый низкий показатель по приросту больных - количество пациентов увеличилось на 7 человек.

В целом с начала вспышки коронавирус в Украине поразил 128 228 человек. В регионах ситуация следующая:

Львовская область - 15116 случаев (+209);



г. Киев - 14158 случаев (+280);

Черновицкая область - 10624 случая (+137);

Харьковская область - 9941 случай (+301);



Ивано-Франковская область - 9685 случаев (+163);

Ровенская область - 9476 случаев (+80);

Одесская область - 7813 случаев (+116);



Закарпатская область - 7788 случаев (+91);

Тернопольская область - 6637 случаев (+242);

Киевская область - 5931 случай (+89);



Волынская область - 5662 случая (+73);

Винницкая область - 4194 случая (+85);

Житомирская область - 3471 случай (+29);

Хмельницкая область - 2740 случаев (+110);



Днепропетровская область - 2518 случаев (+64);

Черниговская область - 2050 случаев (+60);

Запорожская область - 1708 случаев (+51);



Черкасская область - 1670 случаев (+28);

Сумская область - 1629 случаев (+58);



Донецкая область - 1549 случаев (+44);

Николаевская область - 1372 случая (+52);

Полтавская область - 855 случаев (+23);



Кировоградская область - 833 случая (+7);

Херсонская область - 435 случаев (+11);

Луганская область - 373 случая (+27);

Победить коронавирус смогли еще 859 человек. Общее число тех, кто выздоровел, достигает уже 59 676 человек.

В то же время, коронавирус за день унес жизни еще 54 украинцев. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии. Всего от осложнений Covid-19 скончались 2710 пациентов.

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