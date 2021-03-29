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В Украине резкое снижение количества новых случаев COVID-19

Наибольшее количество заболевших зафиксировали во Львовской области

сегодня, 08:45
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 8 346 новых случаев коронавирусного заболевания. В частности, коронавирус подтвердили у 344 детей и 140 медицинских работников. Об этом министр написал в Facebook.

В Украине резкое снижение количества новых случаев COVID-19

В Украине резкое снижение количества новых случаев COVID-19 - фото из открытых источников

По данным главы Минздрава, за прошлые сутки наибольшее количество заболевших зафиксировали во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях. 

За прошлые сутки были госпитализированы 3 129 пациентов, выздоровело 2 875 граждан, зарегистрировано 178 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания, а также совершено 39 732 тестирований на выявление коронавируса. 

За все время пандемии на территории страны заболело 1 652 409 человек, побороли заболевание 1 303 500 человек, а также зафиксировано 32 132 летальных случаев.

Напомним, что 26 марта в Украине был установлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. В стране обнаружили 18 132 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее число заболевших за все время пандемии. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что на Буковине отмечается тяжелая ситуация с распространением коронавирусного заболевания. Сообщается, что в данном регионе массово болеют дети , каждые сутки попадают в медучреждение до 15 пациентов малолетнего возраста.  Если сравнивать с предыдущей волной пандемии в стране, отмечается изменение хода заболевания: теперь у детей отмечается пневмония и расстройства желудочно-кишечного тракта.



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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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