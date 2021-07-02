В Украине разрешили вакцинироваться разными препаратами: что можна «смешивать»

В Украине официально разрешили так называемую "кросс-вакцинацию". По словам члена оперативного штаба Минздрава Федоре Лапия, отечественные медики рекомендуют комбинировать не все, а отдельные противоковидные препараты, сообщает "РБК-Украина".



В Украине разрешили вакцинироваться разными препаратами. Фото: REUTERS

Кросс-вакцинацией называется процесс прививания различными вакцинами. Некоторые страны уже не один месяц применяет подобную практику: из-за нехватки вакцин или значительных противопоказаний от употребления какого-то одного препарата.

Ранее в Украине не рекомендовали "менять" вакцину. Однако теперь в Минздраве считают, что некоторые из них можно рассматривать, как взаимозаменяемые. Федор Лапий отметил, что первыми в "очереди" кросс-вакцинации являются препараты Moderna и Pfizer. Обе вакцины произведены в Соединенных Штатах Америки, в их основе лежит мРНК-разработка.

В Минздраве отмечают, что если человек изначально получил первую дозу Pfizer, то и во второй раз должен быть вакцинирован этим же препаратом. Однако, если установить происхождение вакцины, которая была введена впервые, невозможно, или человек прививался Moderna, то Pfizer также может использоваться для второй дозы.

Также будет разрешена кросс-вакцинация, если после первой дозы AstraZeneca у человека наблюдались значительные негативные реакции организма. Вторая доза, как и в предыдущих случаях, также должна быть сделана препаратом Pfizer, рекомендуют специалисты.

Отметим, что, люди, которые "укололись" китайским CoronaVac, пока не могут надеяться на кросс-вакцинацию. По словам Федора Лапия, исследователи пока еще не выяснили, к каким последствиям может привести "смешивание" этого препарата с другими вакцинами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что несколько европейских стран открыли свои границы для путешественников, привитых индийским препаратом Covishield. Куда именно удастся поехать украинцам, читайте в нашем материале.

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