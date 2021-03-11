В Украине расширили "оранжевую" зону карантина: список областей

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Лиза Снисар
Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу и список областей в карантинных зонах. Таким образом, в "оранжевую" зону добавили Николаевскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Коронавирус в Украине - фото из открытых источников
По состоянию на 11 марта в Украине в "красной" зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
"Оранжевыми" теперь являются Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.
Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина — Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
При этом в девяти регионах превышен показатель госпитализаций — в Ивано-Франковской (136,7 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (116,4), Черновицкой (91,6), Житомирской (86,9), Закарпатской (86,7), Николаевской (74,1) и Хмельницкой (66) и Тернопольской (60,1) областях, а также в Киеве (70,3).
Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения, "оранжевая" — зона риска, "желтая" — общие ограничения, а "зеленая" позволяет пересмотреть ограничения в сторону смягчения.
Напомним, что ранее известный украинский врач Евгений Комаровский высказался о некоторых карантинных правилах и о том, есть ли смысл носить защитную маску на морозе. В ролике Комаровский отметил, что хождение по улице в маске он считает абсолютной глупостью, будь на улице жара или же десятиградусный мороз. За всё время пандемии уже неоднократно обсуждалась эта тема и по итогу вывод был сделан один – маска нужна там, где невозможно социальное дистанцирование, то есть 1,5 метра друг от друга, а также там, где нет вентиляции воздуха. В остальных местах это средство защиты является бесполезным.
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