В Украине появятся бесплатные тесты на коронавирус, но не везде

Тест для тех, кто проходит КПП с оккупированных территорий, будет бесплатным. Фото: tsn.ua

Люди, которые выезжают с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, смогут пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус. О таком нововведении сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава.

Раньше люди, которые возвращались в Украину с ОРДЛО или Крыма, должны были иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или же проходили двухнедельную самоизоляцию. Исключение составляли дети до 12 лет, личности, которые ехали на учебу или для поступления в вузы, а также представители международных организаций.

Теперь же обязательный карантин могут отменить — в случае получения отрицательного результата экспресс-теста. Сделать же его, по словам Виктора Ляшко, можно будет сразу на контрольных пунктах въезда-выезда между Украиной и оккупированными территориями.

Сообщается, что для украинцев такая процедура будет бесплатной. Деньги на оплату выделены из государственного бюджета. Пока к пунктам пропуска планируют доставить около 1,8 млн тестов на коронавирус.

Руководство Донецкой, Луганской и Херсонской облгосадминистраций уже обязали позаботиться о создании специальных мест для тестирования на КПП.

Отдельно Виктор Ляшко отметил, что результаты пройденных тестов можно будет отследить в специальном мобильном приложении "Вдома".

Предварительно издание "Комментарии" сообщало о том, как будет происходить вакцинация от коронавируса на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, можно узнать, когда и какую вакцину получат жители этого региона.

Также на сайте найдется информация насчет стоимости первой из заказанных Украиной вакцин — названа цена одной дозы.

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