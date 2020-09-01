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Главная Новости Общество медицина В Украине появится “Горячая линия» для помощи онкобольным и их родственникам
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В Украине появится “Горячая линия» для помощи онкобольным и их родственникам

Обратившись в call-центр, человек может также воспользоваться услугой заказа трансфера до медицинского заведения, где он или его родственник проходит лечение

1 сентября 2020, 23:50
Автор:

Дмитрий Симоненко

Запуск всеукраинской круглосуточной бесплатной горячей линии от фундации "Варто жити" для онкологических больных и их родственников заработает уже этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здоровья Украины на странице в Facebook.

Call-центр будет оказывать консультативную профессиональную помощь для онкопациентов и тех, чей близкий человек сражается с болезнью.

В Украине появится “Горячая линия» для помощи онкобольным и их родственникам

Фото: Facebook МОЗ

"В числе самых распространенных эмоциональных состояний онкобольных – паника, страх, апатия, депрессия. Крайне редко человек может справиться с такой эмоциональной нагрузкой самостоятельно, поэтому для помощи в борьбе с болезнью активисты вместе с Минздравом планируют открыть уникальный сall -центр", – сообщили в министерстве.

В свою очередь, фундация "Варто жити" информирует о том, что, обратившись в call-центр, человек может рассчитывать на поддержку от онкопсихолога, получить ответы на волнующие вопросы по поводу диагноза и лечения, а также воспользоваться услугой заказа трансфера до медицинского заведения, где он или его родственник проходит лечение.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине стало больше больных с тяжелым течением коронавирусной болезни.


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