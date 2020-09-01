В Украине появится “Горячая линия» для помощи онкобольным и их родственникам

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Дмитрий Симоненко
Запуск всеукраинской круглосуточной бесплатной горячей
линии от фундации "Варто жити" для онкологических больных и их родственников
заработает уже этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здоровья
Украины на странице в Facebook.
Call-центр
будет оказывать консультативную профессиональную помощь для онкопациентов и
тех, чей близкий человек сражается с болезнью.
Фото: Facebook МОЗ
"В числе самых распространенных эмоциональных
состояний онкобольных – паника, страх, апатия, депрессия. Крайне редко человек
может справиться с такой эмоциональной нагрузкой самостоятельно, поэтому для
помощи в борьбе с болезнью активисты вместе с Минздравом планируют открыть
уникальный сall -центр", – сообщили в министерстве.
В свою очередь, фундация "Варто жити" информирует о том,
что, обратившись в call-центр, человек может рассчитывать на поддержку от
онкопсихолога, получить ответы на волнующие вопросы по поводу диагноза и
лечения, а также воспользоваться услугой заказа трансфера до медицинского
заведения, где он или его родственник проходит лечение.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине
стало больше больных с тяжелым течением коронавирусной болезни.
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