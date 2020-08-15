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Главная Новости Общество медицина В Украине стало больше больных с тяжелым течением коронавирусной болезни
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В Украине стало больше больных с тяжелым течением коронавирусной болезни

Лечение от коронавируса в больницах сегодня получают 5754 человека

сегодня, 13:32
Автор:

Татьяна Веремеева
В Украине стало больше больных с тяжелым течением коронавирусной болезни

В Украине стало намного больше больных коронавирусом, которые тяжело переносят COVID-19. Так, министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 15 августа, во время брифинга рассказал, что за последний месяц количество пациентов с COVID-19, находящихся на стационарном лечении, выросло на 1819 человек. Сейчас в больницах получают лечение 5754 больных COVID-19. В то же время еще месяц в медучреждениях было 3935 больных коронавирусом.

Глава Минздрава также сообщил, что по состоянию на сегодня загруженность больничных коек составляет 24% от общего количества мест, предусмотренных для лечения больных коронавирусом. Больше всего загружены больницы в Киеве (52%), во Львовской области (52,8%), в Черновицкой области (52,4%) и в Ивано-Франковской области (48,8%). А в Запорожской области уровень загруженности больниц пациентами с COVID-19 составляет 3,6%.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня в Украине был установлен очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 1847 случаев заражения инфекцией. В нашей стране официально зарегистрировано 89 719 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 1847 случаев заражения инфекцией.

По состоянию на 9:00 15 августа в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 2044 человека. В то же время 47 430 человек выздоровели.


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