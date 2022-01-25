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В Украине новый случай заражения полиомиелитом: Минздрав начинает принудительную вакцинацию детей

Случай заражения полиомиелитом у двухлетнего ребенка зафиксировали в Закарпатье

сегодня, 09:25
Автор:

Людмила Слободенюк
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Симптомы полиомиелита у ребенка появились больше месяца назад, когда он находился в медучреждении с совсем другим диагнозом. Тогда врачи отправили анализы в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки и вчера, 24 января, там подтвердили, что ребенок инфицировался именно этой болезнью. У двухлетнего мальчика развился вялый паралич ног. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Украины, передает портал "Комментарии".

В Украине новый случай заражения полиомиелитом: Минздрав начинает принудительную вакцинацию детей

В Украине новый случай полиомиелита. Фото из открытых источников

"По словам мамы больного ребенка, они отказались от вакцинации, поэтому малыш не был привит. Сейчас идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции", — отметили в министерстве.
Поскольку это уже не первый случай инфицирования полиомиелитом в Украине в последние несколько месяцев, в Минздраве анонсировали массовую вакцинацию от полиомиелита с 1 февраля 2022 года. Напомним, ранее случаи заражения фиксировали в Закарпатской и Ровенской областях.

На первом этапе вакцинации прививки должны получить все дети от 6 месяцев до 6 лет, которые не были вовремя вакцинированы. Для этого будут использовать инактивированную вакцину. На этом этапе предполагается охватить 140 тысяч детей.

На втором этапе в Минздраве решили вакцинировать от полиомиелита оральной вакциной всех детей до 6 лет, независимо от того, получили они все дозы раньше или нет. На этом этапе планируется охватить 550 тысяч украинских детей.

Прививки будут делать всем бесплатно. Для этого следует обратиться к семейному врачу.

В Минздраве напоминают, что не существует лекарства от полиомиелита, а развивающийся паралич в случае инфицирования является необратимым. Единственным способом защитить детей, наиболее уязвимых перед этой болезнью, является вакцинация. Ее следует провести в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 и 14 лет.

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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-novij-vipadok-poliomielitu-u-malenkoi-ditini
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