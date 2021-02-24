logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.02.2021

BTC/USD

50311.32

ETH/USD

1668.07

LTC/USD

185.14

НБУ 24.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В Украине могут провести испытания спрея от коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине могут провести испытания спрея от коронавируса

Новый вид вакцины от коронавируса изготовлен в виде спрея или назальных капель

сегодня, 11:48
Автор:

Мокрик Анастасия

Украина будет принимать участие в испытаниях нового вида индийской вакцины от коронавируса. Она будет в виде назального спрея. Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов во время брифинга, сегодня, 24 февраля.

В Украине могут провести испытания спрея от коронавируса

Вакцину от коронавируса в виде спрея могут испытать в Украине - фото: из открытых источников

Так, по словам Степанова, в ходе переговоров с компанией Bharat Biotech обе стороны пришли к согласию на готовность производителя и Украины на участие в клинических испытаниях новой вакцины, которую они изготовили, в форме капель или назального спрея. Это новый продукт и сейчас компания начинает первую стадию клинических испытаний.

Стоит отметить, что вторая и третья стадия клинических испытаний частично могут быть проведены в Украине. Завершить все клинические испытания изготовитель планирует до сентября или октября текущего года. В то же время он сможет вывести её на рынок. Это произойдет только в том случае, если будет доказана эффективность вакцины. 

Максим Степанов заявил, что для Украины очень важна эта договоренность. В случае, если клинические испытания будут проводить в Украине, то есть вторая и третья стадии, это даст стране приоритетный доступ к вакцине в случае, если она окажется на самом деле эффективной. Глава МОЗ уверен, что такой вид вакцины намного лучше, удобнее и проще в плане проведения процедуры. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что начиная с 24 февраля в Украине вновь начал действовать адаптивный карантин. Стало известно о том, что изменится. Также сайт информировал о том, что ученые назвали симптомы нескольких новых штаммов коронавируса, которые появились относительно недавно


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/147329497210951
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ