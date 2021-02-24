В Украине могут провести испытания спрея от коронавируса

Украина будет принимать участие в испытаниях нового вида индийской вакцины от коронавируса. Она будет в виде назального спрея. Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов во время брифинга, сегодня, 24 февраля.

Вакцину от коронавируса в виде спрея могут испытать в Украине - фото: из открытых источников

Так, по словам Степанова, в ходе переговоров с компанией Bharat Biotech обе стороны пришли к согласию на готовность производителя и Украины на участие в клинических испытаниях новой вакцины, которую они изготовили, в форме капель или назального спрея. Это новый продукт и сейчас компания начинает первую стадию клинических испытаний.

Стоит отметить, что вторая и третья стадия клинических испытаний частично могут быть проведены в Украине. Завершить все клинические испытания изготовитель планирует до сентября или октября текущего года. В то же время он сможет вывести её на рынок. Это произойдет только в том случае, если будет доказана эффективность вакцины.



Максим Степанов заявил, что для Украины очень важна эта договоренность. В случае, если клинические испытания будут проводить в Украине, то есть вторая и третья стадии, это даст стране приоритетный доступ к вакцине в случае, если она окажется на самом деле эффективной. Глава МОЗ уверен, что такой вид вакцины намного лучше, удобнее и проще в плане проведения процедуры.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что начиная с 24 февраля в Украине вновь начал действовать адаптивный карантин. Стало известно о том, что изменится. Также сайт информировал о том, что ученые назвали симптомы нескольких новых штаммов коронавируса, которые появились относительно недавно.

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