В Украине COVID-сертификаты детям выдавать не будут – появится другой документ

В Украине в пункты вакцинации против коронавируса могут обращаться не только лица, достигшие совершеннолетия, но дети старше 12 лет. Детям, получавшим двойную дозу вакцины против коронавируса, вместо COVID-сертификатов будут выдавать справку о прививках. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в сюжете ТСН.

Вакцинация. Фото из открытых источников

Отдельный документ никто разрабатывать не собирается. Вписываться данные о вакцинации детей будут в традиционную форму "063". Эта форма содержит информацию о всех прививках, которые были сделаны ребенку.

Глава национальной группы экспертов по иммунизации Федор Лапий сообщил, что на данный момент принято решение COVID-сертификаты выдавать исключительно совершеннолетним гражданам Украины.

Отметим, сегодня родители при желании могут прививать своих детей против коронавируса, если на момент вакцинации ребенку исполнилось 12 лет. Раньше детей можно было прививать, если это было рекомендовано медиками. В частности, если ребенок по состоянию здоровья попадал в группу риска.

На сегодняшний день направления от педиатра достаточно для того, чтобы ребенок получил прививку. Что же касается о выборе вакцины, то пока что такое право отсутствует. Детям разрешено прививаться только вакциной Pfizer.

Лапий пояснил, что решение начать вакцинировать детей продиктовано тем, что заболеваемость среди детей в Украине резко начала расти. Немало детей после осложнений COVID-19 пришлось госпитализировать.

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