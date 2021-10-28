logo

BTC/USD

61018.30

ETH/USD

4147.49

LTC/USD

187.41

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина В Украине COVID-сертификаты детям выдавать не будут – появится другой документ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине COVID-сертификаты детям выдавать не будут – появится другой документ

В Украине уже можно свободно прививать от COVID-19 детей старше 12 лет

сегодня, 13:32
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Украине в пункты вакцинации против коронавируса могут обращаться не только лица, достигшие совершеннолетия, но дети старше 12 лет. Детям, получавшим двойную дозу вакцины против коронавируса, вместо COVID-сертификатов будут выдавать справку о прививках. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в сюжете ТСН.

В Украине COVID-сертификаты детям выдавать не будут – появится другой документ

Вакцинация. Фото из открытых источников

Отдельный документ никто разрабатывать не собирается. Вписываться данные о вакцинации детей будут в традиционную форму "063". Эта форма содержит информацию о всех прививках, которые были сделаны ребенку.

Глава национальной группы экспертов по иммунизации Федор Лапий сообщил, что на данный момент принято решение COVID-сертификаты выдавать исключительно совершеннолетним гражданам Украины. 

Отметим, сегодня родители при желании могут прививать своих детей против коронавируса, если на момент вакцинации ребенку исполнилось 12 лет. Раньше детей можно было прививать, если это было рекомендовано медиками. В частности, если ребенок по состоянию здоровья попадал в группу риска.

На сегодняшний день направления от педиатра достаточно для того, чтобы ребенок получил прививку. Что же касается о выборе вакцины, то пока что такое право отсутствует. Детям разрешено прививаться только вакциной Pfizer.

Лапий пояснил, что решение начать вакцинировать детей продиктовано тем, что заболеваемость среди детей в Украине резко начала расти. Немало детей после осложнений COVID-19 пришлось госпитализировать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Игорь Кузин рассказал, в каких регионах больше всего выросли темпы вакцинации.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!