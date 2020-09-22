kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.09.2020

BTC/USD

10485.78

ETH/USD

341.13

LTC/USD

43.87

НБУ 22.09.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В Украине через несколько месяцев хотят показать прототип вакцины против Covid-19
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине через несколько месяцев хотят показать прототип вакцины против Covid-19

Стало известно, как украинские ученые разрабатывают вакцину против коронавируса

сегодня, 14:30
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине займутся разработкой вакцины против Covid-19, а прототипы могут быть готовы уже через два-четыре месяца. Об рассказал академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко "Вестям".

В Украине через несколько месяцев хотят показать прототип вакцины против Covid-19

Так, гранты от Национального фонда исследований на разработку вакцины получили два института НАН. Львовский институт биологии клетки выиграл около 10 млн грн, а Институт биохимии – 3 млн грн. Однако пока что финансирование выделено не было, говорит Комиссаренко.

Работать украинские ученые смогут, как только получат деньги. В планах разработка сразу нескольких прототипов вакцин. Сейчас в мире есть около 170–180 прототипов вакцин, сообщил Комиссаренко. Из них около 40 находятся на этапе клинических испытаний, а девять уже перешли к завершающей стадии. Вакцины могут содержать в своем составе ослабленные возбудители болезни, фрагмент ДНК, РНК, собственно белки.

Как рассказал Комиссаренко, для создания прототипа вакцины нужно два-четыре месяца. После чего начнут испытания. Этот этап сложен и требует больших затрат, поэтому ученые не уверены, сможет Украина "потянуть" такой проект.

Напомним, Минздрав назвал компании, с которыми ведет переговоры по закупке вакцины против COVID-19.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!