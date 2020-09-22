В Украине через несколько месяцев хотят показать прототип вакцины против Covid-19

В Украине займутся разработкой вакцины против Covid-19, а прототипы могут быть готовы уже через два-четыре месяца. Об рассказал академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко "Вестям".

Так, гранты от Национального фонда исследований на разработку вакцины получили два института НАН. Львовский институт биологии клетки выиграл около 10 млн грн, а Институт биохимии – 3 млн грн. Однако пока что финансирование выделено не было, говорит Комиссаренко.

Работать украинские ученые смогут, как только получат деньги. В планах разработка сразу нескольких прототипов вакцин. Сейчас в мире есть около 170–180 прототипов вакцин, сообщил Комиссаренко. Из них около 40 находятся на этапе клинических испытаний, а девять уже перешли к завершающей стадии. Вакцины могут содержать в своем составе ослабленные возбудители болезни, фрагмент ДНК, РНК, собственно белки.

Как рассказал Комиссаренко, для создания прототипа вакцины нужно два-четыре месяца. После чего начнут испытания. Этот этап сложен и требует больших затрат, поэтому ученые не уверены, сможет Украина "потянуть" такой проект.

Напомним, Минздрав назвал компании, с которыми ведет переговоры по закупке вакцины против COVID-19.

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