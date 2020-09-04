Минздрав назвал компании, с которыми ведет переговоры по закупке вакцины против COVID-19

Украина ведет переговоры по закупке вакцины против COVID-19 с двумя компаниями: англо-шведской "АстраЗенека" и китайским производителем вакцин "Сеновакс". Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству 4 сентября.

По словам Степанова, переговоры продолжаются практически со всеми лидерами-производителями, которые разрабатывают вакцины.

"Во-первых, мы ведем переговоры с компанией "АстраЗенека". Это известная компания, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину. Сейчас они находятся на третьей фазе клинических испытаний, - сказал глава Минздрава. - Ожидаем в четвертом квартале окончания испытаний и регистрацию вакцины. В ходе переговоров мы ждем предложения по количеству вакцин, которое они готовы будут поставить нам, и того, в какой очереди это будет происходить".

При этом, Украина выразила готовность выделять средства, чтобы вносить предоплату.

Кроме того, Степанов сообщил о переговорах с китайским производителем "Сеновакс". По словам министра, продолжается третья стадия клинических испытаний. Украина ожидает, когда компания предоставит информацию о количестве доз, которое будет готова поставить после начала производства вакцины.

Также министр отметил, что Украина планирует закупить 8 млн доз вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Идет процесс подписания договоров, соответствующих меморандумов, соглашений, чтобы сразу после изготовления и регистрации вакцин мы также могли их получить", - говорит Степанов.

Речь идет о таких компаниях как Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna.

Однако глава Минздрава напомнил, что пока ни один фармпроизводитель в мире не зарегистрировал и не стал производить вакцины против коронавируса.

Напомним, в Минздраве рассказали, сколько вакцин ввезут в Украину накануне сезона гриппа.

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