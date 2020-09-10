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МОЗ будет искать дополнительные источники вакцины против COVID

Представитель Германии заявил, что готов вернуться к теме поставок вакцины в Украину после первых удачных испытаний

сегодня, 22:37
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вакцина от коронавируса, выделенная в рамках международной инициативы COVAX, покроет нужды только для 20% населения Украины, а более 30 млн граждан останутся невакцинированными и будут нуждаться в вакцине от COVID-19 из других источников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины после телефонного разговора главы ведомства Максима Степанова с его немецким коллегой Йенсом Шпаном.

МОЗ будет искать дополнительные источники вакцины против COVID

Фото: пресс-служба Минздрава

По словам Степанова, украинские власти будут искать другие источники поставок препарата от COVID-19, чтобы вакцинировать слои населения страны, которые попадают в группы риска.

Йенс Шпан отметил, что  Германия готова вернуться к теме вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине, как только будет понятно, когда положительно закончатся клинические исследования разрабатываемых препаратов.

"Мы удовлетворены нашим двусторонним сотрудничеством. Также хочу выразить восторг воплощением достаточно амбициозной реформы в области здравоохранения", - добавил глава Минздрава Германии.

Ранее "Комментарии" сообщали о заявлении ВОЗ о том, что массовой вакцинации от COVID-19 не будет до середины 2021 года.



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