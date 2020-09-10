МОЗ будет искать дополнительные источники вакцины против COVID

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Дмитрий Симоненко
Вакцина от коронавируса, выделенная в рамках
международной инициативы COVAX, покроет нужды только для 20% населения
Украины, а более 30 млн граждан останутся невакцинированными и будут нуждаться
в вакцине от COVID-19 из других источников. Об этом сообщила пресс-служба
Министерства здравоохранения Украины после телефонного разговора главы
ведомства Максима Степанова с его немецким коллегой Йенсом Шпаном.
Фото: пресс-служба Минздрава
По словам Степанова, украинские власти будут искать
другие источники поставок препарата от COVID-19, чтобы вакцинировать слои
населения страны, которые попадают в группы риска.
Йенс Шпан отметил, что
Германия готова вернуться к теме вакцинации от коронавирусной инфекции в
Украине, как только будет понятно, когда положительно закончатся клинические исследования разрабатываемых
препаратов.
"Мы удовлетворены нашим двусторонним сотрудничеством. Также хочу выразить восторг воплощением достаточно амбициозной реформы в области здравоохранения", - добавил глава Минздрава Германии.
Ранее "Комментарии" сообщали о заявлении ВОЗ о том, что массовой вакцинации от COVID-19 не будет до середины 2021 года.
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