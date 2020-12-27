В сети начали продавать фальшивую вакцину от COVID-19

Полицейская служба Европейского союза (Европол) предупреждает, что в связи с началом массовой вакцинации от COVID-19 в ЕС, в сети могут активироваться мошенники и продавать фальшивые препараты.

в сети продают фальшивую вакцину от COVID-19 (фото из открытых источников)

Представители организации сообщают, что криминальные группы могут воспользоваться ситуацией, ведь спрос на вакцины от коронавируса очень большой. В сети уже появились объявления, в которых мошенники предлагают "вакцину", но люди, попавшиеся на эту уловки, рискуют не только потерять деньги, но и причинить своему здоровью серьезный вред.

Исполнительный директор Европола Катрин де Болл настоятельно рекомендует гражданам не доверять таким объявлениям и людям, утверждающим, что у них есть вакцина. Все страны ЕС уже получили соответствующее предупреждение.

Также Катрин де Болл отметила, что в связи с массовой вакцинацией могут быть попытки кражи препаратов от заболевания.

"Во время первого локдауну, например, банды нацеливались на грузы с защитными масками. Такая же опасность сейчас существует и в отношении вакцины", — сказала глава агентства.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти ведут переговоры с правительством Китая о закупке вакцины от коронавирусной инфекции. И, по его словам, китайская сторона готова к таким поставкам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помимо Китая, правительство нашей страны ведет переговоры о поставке вакцины от COVID-19 с такими партнерами как Moderna (американская биотехнологическая компания) и AstraZeneca (англо-шведская фармацевтическая компания).

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