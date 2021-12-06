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В продаже может появиться жвачка против COVID-19: ученые рассказали, как она действует

Исследователи считают, что жевательная резинка поможет уменьшить передачу вируса

сегодня, 15:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Борьба с коронавирусом набирает обороты. Ученые рассказывают об уникальной жевательной резинке, которая нейтрализует коронавирус в слюне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает канал "CNBC".

В продаже может появиться жвачка против COVID-19: ученые рассказали, как она действует

Маски. Фото: DELFI

Автор исследования Генри Дэниэлла рассказал, медиками и учеными уже установлено, что коронавирус имеет свойства передаваться от носителя инфекции к здоровому человеку, когда зараженный COVID-19 чихает или кашляет. В это самое время от зараженного человека к здоровому может передаться инфекция. Если же человек, который заражен коронавирусом, жует специальную жвачку, то он тем самым становится менее опасным для здорового общества, потому что эта жвачка имеет свойства, которые нейтрализуют коронавирус в слюне.

Генри Дэниэлла отметил, если жвачку начнут активно использовать зараженные коронавирусом, то это существенно уменьшит риски распространения коронавируса.

Весь секрет в том, что жевательная резинка содержит в себе белок ACE2, который делает невозможным проникновение вирусов в клетки.

Ученые заявляют, что испытания жвачки прошли успешно. Заболевшим коронавирусом людям давали пожевать жвачку после чего были взяты образцы их слюни. После детального анализа было установлено, что уровни вирусной РНК существенно снизились.

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Источник: https://www.cnbctv18.com/healthcare/scientists-developing-chewing-gum-that-could-reduce-covid-19-transmission-11708192.htm
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