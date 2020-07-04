В правительстве рассказали, как правильно утилизировать одноразовые маски и перчатки

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, что нужно делать с использованными масками и перчатками. Так, в ведомстве рекомендуют во время утилизации дома средств индивидуальной защиты выдержать их в пакете в течение 72 часов. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на брифинге в субботу, передает "Украинская правда".



По словам Абрамовского, медучреждения отправляют маски и перчатки на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия. В таком случае они уже не являются опасными для людей. В то же время во время утилизации дома необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Так, использованные маски и перчатки нужно сложить в пакет, плотно его завязать и оставить в таком виде приблизительно на 72 часа.

Роман Абрамовский рассказал, что так делают в Европе и сейчас этот метод наиболее эффективный.

Напомним, в трех областях Украины из-за резкого роста количества больных коронавирусом вынуждены развернуть работу больниц "второй волны".

Ранее "Комментарии" писали, что 4 июля по состоянию на 9:00 в Украине зарегистрировано 47 677 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 914 случаев заражения инфекцией. В нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1227 человек. В то же время 21 155 человек выздоровели.

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