kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.07.2020

BTC/USD

9067.38

ETH/USD

225.74

LTC/USD

41.55

НБУ 04.07.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В правительстве рассказали, как правильно утилизировать одноразовые маски и перчатки
commentss НОВОСТИ Все новости

В правительстве рассказали, как правильно утилизировать одноразовые маски и перчатки

Во время утилизации медицинских масок и перчаток в домашних условиях, их нужно сложить в пакет

сегодня, 14:18
Автор:

Татьяна Веремеева
В правительстве рассказали, как правильно утилизировать одноразовые маски и перчатки

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, что нужно делать с использованными масками и перчатками. Так, в ведомстве рекомендуют во время утилизации дома средств индивидуальной защиты выдержать их в пакете в течение 72 часов. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на брифинге в субботу, передает "Украинская правда".

По словам Абрамовского, медучреждения отправляют маски и перчатки на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия. В таком случае они уже не являются опасными для людей. В то же время во время утилизации дома необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Так, использованные маски и перчатки нужно сложить в пакет, плотно его завязать и оставить в таком виде приблизительно на 72 часа.

Роман Абрамовский рассказал, что так делают в Европе и сейчас этот метод наиболее эффективный.

Напомним, в трех областях Украины из-за резкого роста количества больных коронавирусом вынуждены развернуть работу больниц "второй волны".

Ранее "Комментарии" писали, что 4 июля по состоянию на 9:00 в Украине зарегистрировано 47 677 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 914 случаев заражения инфекцией. В нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1227 человек. В то же время 21 155 человек выздоровели.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!