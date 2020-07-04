В правительстве рассказали, как правильно утилизировать одноразовые маски и перчатки

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Татьяна Веремеева
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, что
нужно делать с использованными масками и перчатками. Так, в ведомстве
рекомендуют во время утилизации дома средств индивидуальной защиты выдержать их
в пакете в течение 72 часов. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды
и природных ресурсов Роман Абрамовский на брифинге в субботу, передает "Украинская правда".
По словам Абрамовского, медучреждения отправляют маски и перчатки на
утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия. В
таком случае они уже не являются опасными для людей. В то же время во время
утилизации дома необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Так,
использованные маски и перчатки нужно сложить в пакет, плотно его завязать и
оставить в таком виде приблизительно на 72 часа.
Роман Абрамовский рассказал, что так делают в Европе и сейчас этот метод
наиболее эффективный.
Напомним, в трех областях Украины из-за резкого роста количества больных
коронавирусом вынуждены развернуть работу больниц
"второй волны".
Ранее "Комментарии" писали, что 4 июля по состоянию на 9:00 в Украине
зарегистрировано 47 677 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
За последние сутки подтвердились еще 914 случаев заражения инфекцией. В нашей
стране из-за коронавируса уже умерли 1227 человек. В то же время 21 155 человек
выздоровели.
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