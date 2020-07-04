В Украине начинают работу больницы «второй волны»

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Татьяна Веремеева
В трех областях Украины из-за резкого роста количества больных
коронавирусом вынуждены развернуть работу больниц "второй волны". Об этом пишет
"УНИАН"
со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Так, в Закарпатской, Волынской и Ривненской областях медики фиксируют
большое количество новых случаев коронавируса. По данным Минздрава, в больницах
Киева и Львовской области заполненность коек находится на уровне 41-44%. В
столице больницы "первой волны" были рассчитаны почти на 750 больных, а во
Львовской области – на 1,5 тыс.
Напомним, 4 июля по состоянию на 9:00 в Украине зарегистрировано 47 677
случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
За последние сутки подтвердились еще 914 случаев заражения инфекцией. В нашей
стране из-за коронавируса уже умерли 1227 человек. В то же время 21 155 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев заболевания
коронавирусом, сегодня также поступили 1288 сообщений о подозрении заражения
заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19
уже достигло 93 709. Всего проведено 705 836 тестирование методом ПЦР.
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