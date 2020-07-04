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В Украине начинают работу больницы «второй волны»

Стремительный рост количества больных коронавирусом в Украине вызвал необходимость разворачивания больниц «второй волны»

сегодня, 11:12
Автор:

Татьяна Веремеева
В Украине начинают работу больницы «второй волны»

В трех областях Украины из-за резкого роста количества больных коронавирусом вынуждены развернуть работу больниц "второй волны". Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, в Закарпатской, Волынской и Ривненской областях медики фиксируют большое количество новых случаев коронавируса. По данным Минздрава, в больницах Киева и Львовской области заполненность коек находится на уровне 41-44%. В столице больницы "первой волны" были рассчитаны почти на 750 больных, а во Львовской области – на 1,5 тыс.

Напомним, 4 июля по состоянию на 9:00 в Украине зарегистрировано 47 677 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 914 случаев заражения инфекцией. В нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1227 человек. В то же время 21 155 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1288 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 93 709. Всего проведено 705 836 тестирование методом ПЦР.


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